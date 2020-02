Beérett a munka gyümölcse az Absurd Reklámügynökség ügyvezetőjének

Kovács Péter, a 20 éve alapított Absurd Reklámügynökség ügyvezetője, 2019-ben az Év Fejér Megyei Vállalkozója díjazottjainak egyike, mondhatnánk fejest ugrott az ismeretlenbe, hiszen a reklámszakma, a marketing a 90-es évek elején még gyerekcipőben járt.

Kezdetben kis grafikai stúdióként működtek, ahol szó szerint a munkák révén tanulták a szakmát. Annak, hogy ezt sikeresen tették, egyik bizonyítéka az a sok komplex, kreatív koncepció, marketingstratégia, tervezést és kivitelezést is felölelő megbízás, amelyeket aztán a többnyire megyei közép- és nagyvállalatoktól kaptak.

A 2010-es években már nagy példányszámú magazinokat is megjelentettek, majd a közterületi hirdetési piacot is sikerrel hódították meg. Tavaly szeptemberben egyesültek a helyi reklámszakma másik képviselőjével, a Lénia Reklámügynökséggel, ami után az Absurd a reklámpiac meghatározó szereplőjévé vált. Az út elején azonban közel sem volt ennyire egyértelmű sem az irány, sem a siker.

– Amikor vállalkozásba fogtam, és létrehoztunk egy internetes céget, weboldalak készítésével akartam foglalkozni, ám az akkori piac még nem kínált nagy lehetőségeket, a cégek nem tartották fontosnak a saját weblapot. Így aztán néhány év után ez a vonal megállt. Mivel azonban logók, prospektusok, kommunikációs anyagok készítésére mutatkozott igény, a meglévő cég keretében kezdtünk el reklám-kommunikációval foglalkozni – idézte fel a kezdetetek az ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy bár küzdelmes volt az eleje, de jóval sikeresebben tudták szolgáltatásaikat értékesíteni.

Ezt követően született meg 2000-ben az új cég, amely már egyértelműen marketing-kommunikációs feladatok megvalósítására jött létre. Annak ellenére, hogy az említett internetes vállalkozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, csak 26 év után, tavaly szüntették meg. Amolyan szerelem-projekt volt. Ennek „oldalágaként” létrejött viszont egy harmadik, igen sikeressé vált cég, amelyből kinőtt Magyarország első zeneáruháza, ami aztán eladásra került.

Mondhatni tehát, cégek jöttek, mentek Péter életében, de az Absurd állandó maradt. Ez adta és adja ma is a gerincét a vállalkozásainak. De vajon miért és hogyan ugrik bele egy fiatalember az ismeretlenbe a ’90-es évek elején, amikor itthon éppen csak elindultak az első vállalkozások a rendszerváltást követően, a marketing pedig szinte ismeretlen világ volt?

– Valóban nagyon kevés tudásanyag állt rendelkezésre akkoriban arra nézve, hogyan is kell egy vállalkozást létrehozni és működtetni. Ez részben azt jelentette, hogy az ügyfelekkel együtt tanultuk a piacgazdaságot. A helyzetnek ugyanakkor megvolt az előnye is: hirtelen nagy igény jelentkezett a marketingre, amit mi ki tudtunk használni – mondta el a kitüntetett. Ennek okán az akkori piac szinte automatikusan adta a munkát, nem nagyon kellett érte megküzdeni. Tenni persze akkor is kellett az álmokért, és mivel Kovács Péter víziója az volt, hogy a piac meghatározó szereplőjévé válik, keményen dolgozott.

Azzal tisztában volt, hogy vállalkozása vezető szerepre leginkább regionálisan törekedhet, ugyanis a legnagyobb cégek, akik a legnagyobb megrendelők is egyben, a fővárosban működnek. Ugyanakkor nem is akart túl nagyot kockáztatni, inkább a stabil, kiszámítható fejlődésre voksolt. Az idő pedig visszaigazolta az amúgy műszaki menedzserként végzett ügyvezetőt, aki nem mellesleg alaposan kivette a részét Székesfehérvár turisztikai arculatának megformálásából is.

Végül adódik a kérdés: ha valaki elérte a kitűzött célt, vannak-e újabb tervei, vagy másra helyeződik a hangsúly az életében?

– Nos, itt az ideje a családra jobban odafigyelni, és ha lehet cél az, hogy egy 40 év feletti ember a hatékonyság megőrzése érdekében – ahogy újabb kutatások is bizonyítják – már csak heti három napot dolgozzon, mert a cégét úgy szervezi, hogy tudják helyettesíteni akár hetekre is, akkor azt el kell érni – zárta Kovács Péter.