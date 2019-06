A kormány egyre újabb támogatási módokat mutat be a demográfiai problémák orvoslására; ennek első képviselője volt a CSOK, amit bemutatása óta folyamatosan finomítanak és kiegészítenek. Erre a legújabb példa a babaváró támogatás, ami tulajdonképpen egy kedvezményes hitelkonstrukció. Lássuk a részleteit!

A babaváró hitel egy szabad felhasználású személyi kölcsön, aminek a futamidejét jócskán megnövelték: maximum 20 év lehet, a törlesztőrészlet maximum 50.000 forint, és kizárólag házastársak igényelhetik, emellett kamatmentes, viszont ha a szerződéskötéstől számított öt éven belül nem születik gyermek a családban, akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni. A törlesztés három évig szüneteltethető az első gyermek megszületésétől, a második gyermek születése után pedig további három év halasztást lehet kérni, és a teljes hitelösszeg babaváró támogatássá válik, ha a szerződéskötés után legalább három gyermek születik.

A babaváró támogatás a 2019. július 1. után született gyermekek után igényelhető, és a legalább 12 hetes magzatokat már gyermeknek tekinti a törvény. Fontos feltételként szabták meg, hogy az igénylő pár legalább egyik tagja rendelkezzen minimum három éves, folyamatos TB jogviszonnyal. Lényeges információ még, hogy az állam a második gyermek megszületése után a fennmaradó tőketartozás 30%-át, a harmadik után pedig a 100%-át elengedi.

Van még egy előny, ami mellett nem szabad elmenni szó nélkül: a CSOK-ot és a babaváró támogatást akár együtt is fel lehet venni! Ha tehát családalapításon töröd a fejed, akkor az ingatlanvásárlást rendkívül könnyen meg tudod majd oldani! Ellenben azt sem szabad elfelejteni, hogy mindkettőnél figyelembe veszik a JTM szabályozást, és kizáró ok a negatív KHR listán való szereplés, azt viszont jó, ha tudod, hogy a CSOK vissza nem térítendő támogatását így is igénybe veheted.

