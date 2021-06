Azonnal jön a pozitív visszajelzés a fodrászoknak

Kiss Viktória fodrász szakoktató bár már gyermekkorában is helyrevágta egyik-másik babája frizuráját, s édesanyja oldalán szívesen járt az illatos hajszalonba – az időt a levágott tincsek sepregetésével ütötte el –, nem fodrásznak indult.

– Mindent eladtam – mondta magáról, közeli gyermekkorára visszagondolva, leszedte a gyümölcsöt a fákról, majd kiült a terméssel a kertkapu elé, a szomszédasszonyok nála vásárolhattak. Kamaszlányként kereskedelmet tanult előbb. Egy nyáron azután egy fodrász ismerőse segítséget keresett, s ő állt be mellé, illetve a hajmosó mögé, s ekkor egy életre megcsapta a fodrászat, a szépészet illata.

Hét éve került Debrecenből Székesfehérvárra, egy szépészeti vállalkozást visz, amely nemes feladatul vállalta föl az oktatást is, túlnyomórészt az Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai tanulják náluk a szakmát. Év közben felnőtteket képeznek, 18 éves kortól, de volt már 46 éves diákjuk is. Az iskola 14–18 év közötti tanulói a tanév során nem náluk tanulják a fogásokat, de közülük is többen járnak hozzájuk nyári gyakorlatra.

Viktória szerint nagyszerű szakma a fodrászat. Emberek között, emberekért dolgozhatnak. Kreatív munka, mert ha vannak is hasonló, ismétlődő eljárások, de minden ember – arcforma, frizura, hajtípus – más, így minden egyes hajvágás, festés, szárítás, dauer, konty egy-egy új alkotás. S míg egy festőművész legkorábban csak a kiállítás alkalmával kap pozitív visszajelzést, addig a fodrászok azonnal, mihelyst a vendég szembesül megújuló önmagával. A szakoktató szerint a fodrászok – náluk mindenképpen – csapatban dolgoznak, segítik egymást, de azért az egészséges, a mindig többre és jobbra inspiráló versenyszellem is az övék.

Mondják, a fodrászok minden pletykát ismernek. Nos, Viktória megerősítette azon feltevésünket, hogy kapnak kommunikációs képzést is a fodrásztanulók, hiszen jó, ha a beszélgetni vágyó vendég partnerre talál. A szakember szerint egyébként az a jobb, ha a vendég beszél inkább, hiszen, ha a fodrász beszél, úgy alighanem lassabban halad a munka. Néhány témát nem szabad túlzottan erőltetni, Viktória ezek közé sorolta a politikát és az időjárást is! A magánélettel is csak csínján! S nagyon fontos, hogy akármit is hall egy fodrász, azt nem adhatja tovább! Kell az a titoktartás, hiszen baráti, munkahelyi, ismerősi közösségek tagjai gyakran egy fodrászhoz járnak… Egy jó fodrász számára a legjobb cégér saját maga és a keze alól kikerülő kuncsaftok.

Kiss Viktória tapasztalata szerint a fodrász szakmához precizitás és türelem is kell, s fantázia. A fodrásznak már előre látnia kell, milyen lesz a vendég frizurája, még mielőtt a székébe huppanna az illető! A kiváló forma- és térlátás is elengedhetetlen. S persze a kémia és biológia tantárgyak alapos elsajátítása is szükséges, hiszen gyakran dolgoznak különböző kemikáliákkal. Ezek a szerek egyébként egyre pergőbben változnak, egyre-másra jönnek ki újak, egyre jobbak, ezért is alapvető, hogy a gyakorló fodrászok is ismétlődően részt vegyenek továbbképzéseken.

Viktória arról is beszélt – ép- pen e kémiai, biológiai tudás tükrében –, hogy a fodrászok esetenként egyenesen hajgyógyászok. A túlzott hajhullás akár betegség tünete is lehet, egyes bőrbetegségeket is csak a fodrászok képesek kiszúrni. „Praxisában” előfordult már, hogy tanácsára kereste fel orvosát egy-egy vendég. A fodrásztanulók szakmai idegen nyelvet és vállalkozási ismereteket is tanulnak. A vállalkozóvá válás is erősíti a fodrász mesterséget űzök szabadságát, hiszen maguk oszthatják be az idejüket. Azt pedig mindenki tudja, hogy a fodrászatok többségébe jó előre be kell jelentkezni. Szükség van rájuk, mert szeretünk szépek lenni!