Az online vásárlás előnyeiről és buktatóiról szóltak a Fejér megyei fogyasztóvédők

A karácsony előtti utolsó hajrá pillanatában, a vírusveszélyt is elkerülendő, meredeken emelkedik az online vásárlások száma. Ennek a fajta vásárlásnak a sok előnye mellett van azonban néhány rizikófaktora is – ezek ről beszélgettünk a fogyasztóvédelem szakembereivel.

– Ma úgy tűnik, hogy már a következő években az ilyen fogyasztói szerződések fogják adni ügyforgalmunk egyik meghatározó részét – szögezte le Vári Kovács József, a Fejér Megyei Békéltetőtestület elnöke az online vásárlás kapcsán. Érdemes rátapintani a neuralgikus pontokra: hogy ha véletlenül csalódunk egy online vásárlás alkalmával, tudjuk, mi a teendő.

Rengeteg kérelem jön be úgy, hogy a fogyasztó nem azonosítja a weblap tulajdonosát. Az elektronikus levélben közölt kifogásra gyakran érkeznek automatikusan generált semmitmondó válaszok. Amennyiben az EU-ban, illetőleg az Egyesült Királyságban, Izlandon vagy Norvégiában bejegyzett vállalkozással szerződtünk, jogvitánkban az ITM mellett működő Európai Fogyasztói Központ nyújt segítséget – igazít el az elnök, aki szerint sokan úgy érkeznek hozzájuk panaszukkal, hogy semmilyen dokumentum nincs a birtokukban, amivel bizonyítani lehetne a követeléseket.

Nem az a kérdés, hogy igazam van-e, hanem az, hogy tudom-e bizonyítani az igazamat – erősítette meg az elnök.

Mindenképp tájékozódjunk!

Az online vásárlások kapcsán Markovits Eszter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának osztályvezetője segített az eligazodásban: – Javasoljuk mindig, hogy mielőtt vásárolnak egy online felületen, mindenképpen tájékozódjanak rajta, olvassák el az általános szerződési feltételeket, s nézzék meg, egyáltalán kitől rendelnek. Ha semmit nem találni az eladóról, csak egy űrlapot, e-mail-címet, akkor nem javasoljuk onnan a rendelést!

Mindenképpen tudni kell az elállási jogról – hangsúlyozta az osztályvezető: szemben egy üzletben történő vásárlással, az online rendelés esetén ugyanis 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni a vásárlástól. Fontos, hogy csak magánszemélyeknek van elállási joguk, céges vásárlás esetén ez nem érvényes – tette hozzá a szakember, rámutatva, hogy ellenben már le lehet mondani a megrendelést még a kiszállítás előtt, tehát meggondolhatjuk magunkat. – Az elállásnál szoktak először problémák felmerülni: nem kötheti ki az eladó, hogy mondjuk csak írásban lehet elállni a vásárlástól. Bármilyen egyértelmű nyilatkozattal ezt az eladó tudtára lehet adni. Fontos, ha az elállási joggal él a fogyasztó, vissza kell juttatni a terméket az eladóhoz 14 napon belül, és az eladónak pedig 14 napon belül vissza kell fizetnie a teljes összeget, amit kifizetett a fogyasztó a termékért: tehát azt a szállítási költséget is, amennyiért neki a terméket kiszállították. Viszont a visszaküldés költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás úgy nyilatkozott az általános szerződési feltételeiben, hogy ezt vállalja. Az online rendeléseknél gyakran van lehetőség üzletben való személyes átvételre is – ám attól még ez a típusú rendelés online kereskedelemnek számít, tehát ugyanúgy vonatkozik rá a 14 napos elállási jog – ami az üzletben történő vásárlásra nem.

Sérült termék, sötét fellegek

Probléma azonban leggyakrabban a sérült termékekkel szokott lenni: hogyan bizonyítja a vásárló, hogy a termék, amit átvett, sérült volt? Nagyon fontos megnézni ezzel kapcsolatosan is az általános szerződési feltételeket, ugyanis nincs erre vonatkozóan általános szabályozás. A fogyasztóvédelmi szakemberek azt mondják: ha belefoglalták, hogy kötelező megnézni a futár jelenlétében és meggyőződni arról, hogy a termék – nem csak a csomag – nem sérült, akkor mindenképpen e szerint járjunk el, függetlenül attól, hogy mit mond a futár. Merthogy el szokott hangozni, hogy ő ezt nem köteles megvárni.

Viszont ha erre vonatkozóan nincs rendelkezés, akkor valóban csak arról tud nyilatkozni átvételkor a fogyasztó, hogy maga a csomag sértetlen – arról nem, hogy a terméket sértetlenül kapta. Ez egy bizonyítási kérdés, ami nem a fogyasztóvédelmi hatóság, hanem a békéltető testület vagy éppen a bíróság hatásköre. – Az ilyen esetek kezelésekor nagyon jól jön, ha a vásárló tanúk jelenlétében csomagolja ki a terméket, s ha sérült, akkor fotókat készít a sérülésekről – tanácsolja Vári Kovács József, aki gyakran találkozik ilyen panaszokkal a békéltető testület munkája során. A jótállási jegyet is mindig vizsgáljuk meg alaposan: ha nincs rendesen kitöltve, akkor kérjük az eladót ennek pótlására – hogy később, ha gond lenne a termékkel, ne a szervizben szembesüljünk a problémával. S ha a karácsonyi ajándékot online rendeljük, bármilyen nehezünkre is esik kibontani eredeti csomagolásából, próbáljuk azt ki – mert ha a karácsonyfa alatt derül ki a baj, az nemcsak keserűséget okoz, de megeshet, hogy jogi kellemetlenségeket is. Azt pedig senki nem szívesen ad ajándékba…