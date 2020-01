Az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás összehasonlítása

A munkával töltött évek után mindenki megérdemli a gondtalan nyugdíjas éveket.

A nyugalmas és teljes értékű időskorhoz azonban az egészség mellett szükség lehet anyagi biztonságra is. A jövőbe senki nem lát, nem lehet tudni, hogy mekkora összegű nyugdíjat fog kapni majd minden hónapban, éppen ezért érdemes előre gondolkodni, és minél előbb elkezdeni gyűjtögetni erre a bizonytalan időszakra is. Nem mindegy azonban, hogy hova rakjuk a pénzünk, érdemes minden lehetőséget megvizsgálni, mikor a nyugdíjas éveinkre akarunk megtakarítást kötni.

Hogyan tehetünk félre a nyugdíjra? Több féle lehetőség közül lehet választani, ha biztonságban szeretnénk tudni magunkat a későbbiekben. Az egyik lehetőség az önkéntes nyugdíjpénztár, a másik a nyugdíjbiztosítás. Lényeges különbségek vannak a két opció között, bár mind a két alternatíva esetében különböző befektetési alapok közül lehet választani, a hozamok viszont eltérőek lehetnek.

Most megtudhatják, hogy melyik éri meg a jobban! A linkelt oldalra ellátogatva fontos információkat olvashatnak arról, hogyan tehetnek félre a legtöbbet nyugdíjas koruk. Ez mellet pedig egy online kalkulátort is találnak, ahol az életkort és a havonta megtakarítani kívánt összeget kell csak megadni, és máris láthatják a nyugdíjbiztosítások listáját elméleti lejárati összeg szerint. Az ilyen kalkulátorok nagy segítéséget jelenthetnek a tervezésnél, ám mindig érdemes egy személyes konzultációt is kérni a kiválasztott biztosítónál, ahol meghallgathatják a megtakarítások előnyeit, és hátrányait is, hiszen csak így lehet megtalálni a legkedvezőbb megoldást. Gondolkodjanak előre, és élvezzék a megtakarításaik hasznát később!