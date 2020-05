Az idén is útjára indul a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program

Most mindennél nagyobb szükség van a Kárpát-medencei magyar gazdák összefogására, így idén is útjára indul a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági program.

Trianon százéves évfordulóján új elemmel is bővül a sorozat: a csíksomlyói búzaszentelő ünnepséget idén kivételesen a virtuális térben valósítják meg – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A program több tízezer gyermek ellátásához járul hozzá évről évre, és a szervezők számos kárpátaljai gazdatársukat is segítik vetőmagadománnyal is. A múlt év minden eddiginél sikeresebb volt: több mint 5700 magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az adományozásban, akik csaknem 800 tonna búzát gyűjtöttek a hazai és határon túli gyermekeknek, rászorulóknak.

A gazdáknak köszönhetően mostanra az egész Kárpát-medencében elmondható: Egy kenyéren vagyunk! Az idei év külön aktualitással bír: 2020-at az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A szervezők a program közel egy évtizedes sikereihez hasonlóan idén is számítanak a magyar gazdatársadalom jótékony adományaira, éljenek akár határon innen s túl. A koronavírus okozta helyzetben a búzafelajánlás mellett kiemelten számítanak a Magyarok Kenyere Alapítványhoz érkező pénzadományokra és a mezőgazdaságon kívüli személyek támogatására is.