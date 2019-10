Az anyagiak miatt már nem kell aggódniuk az egyetemistáknak

Egyre többen igénylik a diákhitelt a kedvező feltételek miatt, hiszen már lehetőség van arra is, hogy akár el is töröljék a hitel teljes öszszegét.

Magyarországon az egyetemi hallgatónak lehetősége van diákhitelt igényelni, melyet felhasználhat bármilyen célra, illetve arra is lehet, hogy törleszteni tudja a felsőoktatási képzés árát. A diákhitelnek két típusa van: a Diákhitel 1 és a Diákhitel 2.

A Diákhitel 1-et a hallgató bármilyen célra felveheti, legyen az jogosítvány, albérlet finanszírozása vagy akár a mindennapi megélhetés. A Diákhitel 2-t kizárólag az önköltséges forma térítésére lehet igényelni, s maximum a képzés díjának összege lehet félévente.

Fontos tudni, hogy a törlesztés akkor indulhat, ha a hallgatói jogviszony megszűnik, s azt legkésőbb 45 évesen el kell kezdeni.

Egy általunk megkérdezett lány szerint a diákhitel nagyon jó lehetőség lehet. Alacsonyabbak a kamatok, jelenleg az egyes típusnál 1,99 százalék, a kettesnél pedig nincs is kamat.

Megtudtuk tőle azt is, a szülei tudta nélkül élt ezzel a lehetőséggel, mert ők nem akarják, hogy egyből hitellel indítsa gyerekük az életét. A képzés díjának térítésére felvett pénzt egyből az iskolának utalták, így ezzel semmi dolga nem volt.

A bármilyen célra felvehető hitelfajtát pedig kérheti havonta vagy pedig egy öszszegben is. Ő mindkét diákhitelt igényelte, mert önköltséges hallgatónak vették fel anno az egyetemre, de a tandíjat nem tudta volna rögtön kifizetni. Azt is megtudtuk, hogy félévente egyszer igényelhető a diákhitel, ami jelenleg 70 ezer forint havonta, tehát félévente összesen 350 ezer forinthoz lehet hozzájutni.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a minap arra emlékeztette a hitelt felvett vagy azzal élni akarókat, hogy azoknál az édesanyáknál, akik felvették a diákhitelt, az első gyermek után három évre felfüggesztik a törlesztést.

A második gyermek után az összeg felét kell csak viszszafizetni, a harmadik baba után pedig elengedik a teljes összeget. Ezzel szeretnék megkönnyíteni a fiatalok családalapítását, gyermekvállalását. Magyar Péter, a Diákhitel Központ igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a támogatásnak köszönhetően a Diákhitel 1-et hat százalék kal, míg a Diákhitel 2-t 34 százalékkal többen vették fel az egy évvel korábbihoz képest.

Lehetőség van arra is, hogy az is igényelje a diákhitelt, aki valamelyik európai felsőoktatási intézményben tanul, vagy magyar állampolgársággal rendelkező külhoni diák. Külföldi tanulmányok esetén akár egy éven át havi 140 ezer forint szabad felhasználású diákhitelt is kaphatnak a hallgatók – derült az MTI cikkéből.

Ugyan a diákhitel igénylésének szeptemberi határideje lejárt, de a félév során lehet még hitelt igényelni, mégpedig minden hónapban. A következő határnap október 15. Ha papírjainkat addig leadjuk, akkor a következő hónapban 15-én meg is kapjuk az összeget. Feltétele azonban az igénylésnek az, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

A diákhitel célja, hogy minden továbbtanulni vágyó álma teljesüljön, és ne legyen olyan diák, aki az anyagiak miatt nem tud felsőoktatási tanulmányokba kezdeni.