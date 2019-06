Ártott is a bőséges májusi csapadék – Fejér megyei körkép

Aranyat ért, de gondot is okozott a gazdáknak a hűvös idővel, heves széllel párosult, szokatlanul bőséges májusi eső. A szántóföldi növények számára hasznos volt, a korai gyümölcsök azonban megszenvedték az őszies időjárást.

Országosan a megszokott csapadékátlag több mint kétszerese hullott le az elmúlt hetekben, 150-170, néhol 200 milliméternyi eső is áztatta a földeket. Jókor jött – bár korábban is érkezhetett volna –, és sokat segített. Feltöltődött a talaj, magukhoz tértek a növények, s annak köszönhetően, hogy a korábbi aszály „visszafogta” kissé a búza fejlődését, az állomány nem dőlt meg, a rövidebb szárral stabilabban tűrte az ismétlődő erős szélviharokat.

A növények fejlődése érdekében most már esőmentes, langyosabb időre lenne szükség – magyarázza Vida Gyula, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának tudományos osztályvezetője, hozzátéve: mérsékeltebb meleg kellene csak, egy esetleges kánikula ugyanis rohamszerű támadásra serkentené a kalászosok ellenségeit, főként a fuzáriumot és a különféle gombabetegségeket. Az ellenük való védekezés része ugyan az alapvető növényvédelmi technológiának, de a martonvásári kutató szerint nem árt a fokozott figyelem.

Most már esőmentes, mérsékelten meleg időre lenne szükség

A székesfehérvári Aranybulla Mg. Zrt.-nél már bevetésre készek a növényvédő gépek. Szabó Gábor növénytermesztési ágazatvezető ugyanis úgy véli, hogy mind a fuzárium, mind a lisztharmatfertőzés megakadályozására a szokottnál is erőteljesebb és időben megkezdett védekezésre lesz szükség. Egyelőre nem látszanak a fertőzés jelei, ami szerencse, mert eddig nem is tudtak volna rámenni a gazdaság területére lehullott 146-150 milliméternyi esőtől átázott talajra a masinák.

A sok eső késleltette az aktuális munkákat is. Közülük a legsürgetőbb a lucerna betakarítása. A 120 hektárnyi takarmánynövény levágása nem tűr már halasztást, a hét elején hozzá is láttak. Ez a munka az egyik legsürgősebb tennivaló a pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-nél is. Mint Sztupa Gergely növénytermesztési ágazatvezető elmondta, az elmúlt hetekben leesett 80 milliméter csapadék hasznos volt, de az időjárás – mivel rövid szünetekkel vagy esik, vagy fúj –, nemcsak a lucerna betakarítást, de a növényvédelmi munkákat is késlelteti.

Míg a szántóföldi növények csak kisebb mértékben sínylették meg a májusi őszt, a gyümölcsösökben, kertészetekben kedvezőtlenebb a helyzet. Mint Ledó Ferenctől, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökétől megtudtuk, a korai cseresznye szenvedte meg leginkább az esőt, a szelet és a hűvös időt. A sok csapadéktól felrepedtek, rothadásnak indultak a szemek.

A földi epret több ültetvényen gombafertőzés támadta meg, s a varasodás veszélye fenyegeti az almáskertek termését. Két hét időhátrányban van az elsőként telepített dinnye fejlődése, s a tervezettnél néhány nappal később kerülhetnek piacra a fűtetlen fóliasátrak alatt termesztett paprikák. Szerencsére jó hírünk is van: a zöldborsónak kifejezetten kedvezett az időjárás, kajszibarackból pedig bőséges termés ígérkezik. Az azonban már látszik: a tavalyinál mintegy 300 ezer tonnával kevesebb, 600 ezer tonna gyümölcsre számítanak a szakemberek.