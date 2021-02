Áremelésre kényszerülnek a tojástermelők

Kénytelenek lesznek emelni az átadási árat a tojástermelők, mivel már képtelenek kigazdálkodni a takarmány és a takarmányalapok drasztikus drágulását. Ez azonban nem biztos, hogy magával hozza a fogyasztói árak növekedését is.

A Baromfi Terméktanácsba (BT) tömörült tojástermelő vállalkozások szerint az elszabadult abraktakarmány-, szója-, napraforgó- és késztakarmány-árak az elmúlt hónapokban tojásonként legalább három forinttal növelték meg a termelői önköltségi árakat.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint ugyanis a gabonafélék 25-30 százalékkal drágultak az elmúlt fél évben. A takarmánykukoricáért például már tonnánként több mint hatvanezer forintot kérnek, s jelentősen nőtt a többi takarmány ára is. Az előrejelzések sem biztatnak sok jóval, a prognózisok szerint az év első felében további 10 százalékos drágulásra számíthatnak a takarmányvásárlók, – felhasználók.

A takarmányozási költségek növekedésével nem tartottak lépést a termelői tojásárak, az elmúlt időszakban mindössze öt-hat százalékkal nőttek, s a darabonkénti átadási ár január második felében mintegy fél százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi évhasonló időszakában regisztrált értéknél. A gazdák számítása szerint a takarmányozási költségek emelkedése csak az utóbbi egy hónapban darabonként mintegy 3 forinttal növelte meg a tojástermelés önköltségét. A BT szerint ha a tyúktartók továbbra sem emelik meg a termelői átadási árakat, drasztikus állománycsökkenésre kényszerülnek. A baromfitartók szerint az átadási árak emelése nem jelenik meg szükségszerűen a fogyasztói árakban, a kiskereskedelmi árakat ugyanis az egyes üzletek határozzák meg, vállalkozásonként egyedi döntés, árképzés alapján.

Amennyiben a kereskedők úgy döntenek, hogy a termelői átadási ár emelkedését érvényesítik a fogyasztói árakban, akkor sem biztos, hogy valamennyi tojásért többet kell fizetni, lehetséges, hogy csak bizonyos méretűek kerülnek majd többe. A termelők és üzleti, kereskedelmi partnereik között rövidesen megkezdődnek az ártárgyalások. Az érdekeltek elhúzódó egyeztetésekre számítanak.

Fejér megye két nagy tojástermelő gazdasága, a székesfehérvári Aranybulla és az Aranykorona is keményen érzi a takarmányárak növekedését, s emiatt rákényszerül a termelői átadási árak emelésére. A Kisfaludon mintegy 100 ezer tojótyúkot tartó, évi 30 millió tojást értékesítő Aranybullánál a takarmányárak növekedésével kapcsolatos gondokat valamelyest enyhíti, hogy az abraktakarmányt maga termeli meg a gazdaság, de a szárnyas jószágok többi táplálékát neki is a piacról kell beszereznie. Mint Zimmermann Gyula, a baromfiágazat vezetője a Fejér Megyei Hírlap érdeklődésére elmondta, a takarmányárak drasztikus emelkedését mutatja, hogy míg a napraforgó kilogrammjáért fél éve 70 forintot kértek, most 120-at kell fizetni érte, az importból beszerzett szója pedig néhány hónapja kilogrammonként 120 forint volt, most 170-180 forintba kerül. Ezt a drasztikus áremelkedést már nem lehet „tolerálni” – hangsúlyozta a baromfiágazat vezetője. Mint mondta, a gazdaság amellett, hogy Kisfaludon saját termelésű tojást értékesítő üzletet működtet, több kereskedelmi egységbe is szállít, ezért az ártárgyalások feltehetően elhúzódnak majd.

A takarmányárak drasztikus növekedése az ugyancsak Székesfehérváron gazdálkodó, évente 65-70 millió tojást értékesítő Aranykorona Zrt. kereskedelmi vezetője szerint is elodázhatatlanná teszi a termelői árak emelését. A tojás költségének kétharmadát a takarmány­árak teszik ki, s azok most már folyamatosnak mondható emelkedése a 200-250 ezer tojótyúk tartásánál jelentősen megnöveli a tartással kapcsolatos kiadásokat. A cég szakemberének, Pálinkás Tamásnak a véleménye szerint tojásonként 3 forinttal kellene emelni a termelői, átadási árat. Az, hogy ez az összeg mekkora lesz, az ártárgyalások eredményétől függ. Az egyezkedések várhatóan hosszabb időt vesznek majd igénybe, a gazdaság ugyanis a saját boltjaiban történő értékesítés mellett több kisebb-nagyobb üzleti partnert lát el friss tojással.