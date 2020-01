A vízminőség múlik a nádgazdálkodáson

Megfelelő szilárdságú jég a műszaki igazgatóhelyettes emlékezete szerint legutóbb 3 éve alakult ki a tavon, azonban akkor sem tartott ki elegendő ideig. Hogy a romló jéghelyzet mennyiben írható az éghajlatváltozás rovására, az a szakember szerint jó kutatási téma lehetne. Nádaratókkal egyébként a KDTVIZIG mintegy 130 hektárnyi vízen álló nádfelületre van idén leszerződve, akik azonban – jég hiányában – eddig még nem láttak munkához. Minderről megkérdeztük Csordás Istvánt is, aki szerződött nádvágó partnerként több évtizedes rálátással rendelkezik a Velencei-tavi nádhelyzetre. Pákozd közeli telephelyén beszélgettünk, ahol megmutatta egyik olasz gyártmányú, ügyes nádvágó berendezését is, amely nem csak arat, de kévét is köt. Persze nem most, amikor az ismert jéghelyzet miatt a masina nem a terepen dolgozik, hanem fedél alatt pihen.

Kérdésünkre, hogy mi okozza vállalkozása számára a legnagyobb nehézséget: a kínai import nád, vagy más gazdasági ok, István csak a fejét ingatta. – A természet nincs velünk – összegzett tömören. A klímaváltozás az utóbbi tíz évben nagyon átalakította a viszonyokat.

Ráadásul az csak az egyik baj, hogy nincsen jég. A másik baj, hogy ha volna is, a víz gyakorta olyan alacsony, hogy a nád érzékeny gyöke, a rizóma a jég fölött marad. Ha az megsérül, kipusztul a nádas. A természet önvédelmi mechanizmusát azonban világkorszakok csiszolták tökéletesre: ha alacsony vízálláskor a nádgyök a felszín fölé kerül, a lehulló nádlevél megül rajta, szigetelőréteget vonva pár centivel a víztükör fölé. Hiába van tehát olyan hideg is akár, hogy a nyílt vízfelületen 20 centiméteresre hízik a jég, a nádasban a víz nem fagy be rendesen. Így a nádat alacsony vízálláskor nemcsak nem szabadna, nem is lehetne levágni.

A változó klímával a nádast új betegségek is elérték. Ahogy István fogalmazott, a nád eltökösödik, magyarán satnya, rövidke lesz. Az Alföldön még talán más a helyzet, de tavaly már ott is nagyon kevés nádat vágtak le, adott kitekintést. Pedig a nádra, ahogy fogynak a nádvágók, egyre nagyobb lenne a kereslet. Mára minden jel szerint a Velencei-tavi nádkitermelés negatív spirálba került. Ugyanis a tó vizén lábon álló állomány nagy része, mivel túlkoros, már megavasodott. Így pedig a hideg is hiába jönne: a nádvágóknak nem érné meg kitermelni. Ez esetben azonban a feladat egésze a természetvédelemre marad, mert, mint Tóth Sándor is mondta: a nád minősége a vízminőséget nagyban meghatározza.