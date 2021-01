Amit a Magnet Bankról tudni érdemes

A Magnet Bank a többi pénzintézethez hasonlóan nyújt szolgáltatásokat, tehát a szolgáltatásaik között megtalálhatjuk a lakossági és vállalkozói bankszámlát, a hiteleket, de az elektronikus szolgáltatásokat is.

Rendelkeznek netbankos felülettel, mobil applikációval, online ügyintézési lehetőséggel, vagyis minden olyan lehetőséggel, amivel a legtöbb pénzintézet és bank bír napjainkban. A Magnet Bank mégis egy egyedülálló kezdeményezés, számos olyan lehetőséggel bír, amivel más bankok nem.

Maga bank sem a hagyományos pénzügyi értékekben hisz, hanem a társadalom és a közösség erejében. Számos civil szervezetet támogatnak, van adományprogramjuk, és számos egyéb lehetőség, ami miatt érdemes egy kicsit jobban belenézni, hogy mit is kínálnak. A Magnet ugyanis egy közösségi bank, ami egyedülállónak számít Magyarországon. Ez az egyetlen ilyen jellegű pénzintézet, ahol a ügyfelek komolyabb ráhatással lehetnek a civil szervezetek támogatásra, és a nyereség elosztására, a saját banki költségeikről nem is szólva.

Mit jelent az, hogy közösségi bank?

Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan is lehetséges mindez, tudnunk kell, hogy mit is jelent a közösségi bank kifejezés. A közösségi bank, amit értékalapú banknak is neveznek, egy olyan pénzintézet, amely a tevékenységi körébe nemcsak a gazdasági haszon létrehozása tartozik, hanem társadalmi és környezeti pozitív befolyásolása. Ez a két tevékenység egyenértékű a közösségi bankok számár, ami abból is jól látszik, hogy előszeretettel hiteleznek közösségi tevékenységeket is. A közösségi betétek elosztásánál a betétesek dönthetik el, hogy mely hitelcélokat szeretnének támogatni.

Emellett az ügyfelek egy-egy lekötéssel a kiválasztott hitelfelvevőt segíthetik oly módon, hogy kedvezményesebbé teszik számára a hitelt, de erőfeszítés vagy többletköltség nélkül. Ezeken az elveken működik a Magnet Bank is hazánkban. Náluk az ügyfelek határoznak arról, hogy a bank nyereségének 10%-a melyik civil szervezeteket támogassa. Ez a gondolkodás alapvetően furának tűnhet egy pénzintézettől, ám az évek és a számok azt mutatják, hogy módszer igen is működik, és sikeres.

Milyen előnyei vannak egy közösségi banknak?

A Magnet egyik előnye természetesen a közösségi mivoltában keresendő. Azáltal, hogy nemcsak a gazdasági, hanem társadalmi és környezete szempontokat is alapvetőnek tartják, jó példával járnak elől, és segítik a közösségi célok megvalósulását. Az ügyfelek ennek részei, hiszen a pénzmozgások és támogatások szinte teljesen átláthatóak, és konkrét célok támogatói lehetünk. Ez már alapvetően jó szempont lehet a közösségi bank mellett, de természetesen az ügyfelek is részesülnek támogatásban és előnyös ajánlatokban.

A bankszámlák úgynevezett becsületkasszás számlavezetéssel működnek, vagyis az ügyfelek dönthetik el, hogy a bankszámlavezetésért mennyit szeretnének fizetni. A lakossági ügyfelek dönthetnek úgy, hogy nem fizetnek, ugyanis a díjfizetés 0-1000 forint között bármennyi lehet, ez teljes mértékben az ügyfél döntése. A bank adatai szerint az ügyfelek 50% nem fizet díjat, ugyanakkor a többi azzal, hogy egy minimális összeget fizetnek, hozzájárulnak a közösségi célok megvalósulásához.

Kiket támogat a Magnet Bank?

A szkeptikusok persze azonnal mondhatnánk, hogy ez mind nagyon jól hangzik, de a banki ügyletek úgyis átláthatatlanok, és az évente egyszer közzétett adatokból nem tudhatjuk, hogy valóban támogatták-e a kiválasztott célokat. A közösségi bank ennek a kiküszöbölésére jóval nyitottabban kezeli ezeket az adatokat, és valóban nyomon követhető, hogy kiket és milyen célokat támogatnak. Erre több lehetőség is van. Az egyik a PayPass funkcióval ellátott bankkártya mellyel nemcsak fizethetünk, hanem adományozhatunk is, mivel a kártyás vásárlás bizonyos százaléka az általunk kiválasztott társadalmi szervezethez kerül.

A támogatott civil szervezetek listája megtalálható a bank adatai között, és az is nyilvános adat, hogy a számlánk és a banki tranzakcióink segítségével kiket támogatunk. Vannak persze olyanok, akik azt gondolják, hogy a bank oldalán nyilván pozitív dolgokat olvashatunk, de egyéb, pénzügyekkel foglalkozó oldalak, például a Hitelmindenkinek is tartalmaz hasonlóan pozitív tapasztalatokat. A Magnet Bank segítségével tehát nemcsak a pénzügyeinket intézhetjük gyorsan és egyszerűen, hanem egy pozitív támogató közösség tagjaivá válhatunk, és segíthetjük a közösségi célok elérését is.