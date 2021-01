Akinek játék a papírmunka

Kenyér Krisztina ügyvitel szakon végzett pár évvel ezelőtt a – mai nevén – Székesfehérvári SzC Hunyadi Mátyás Technikumban. Jelenleg harmadéves a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy-számvitel szakán. Különleges „diáksportban” jeleskedett a középiskolai évei alatt.

Akár különleges tanulmányi versenyként is aposztrofálhatjuk persze: Kenyér Krisztina a tízujjas gépírás virtuóza lett, tablóképe ma is megtalálható az iskola emeleti folyosójának dicsőségfalán. Több helyi és országos versenyen is remekelt. Egy ízben egészen a csehországi Olmütz városába vitte őt a klaviatúra tempós, ámde korántsem szeleburdi nyomkodása.

Olmützi élményeire visszagondolva beszámolt róla lapunknak, hogy szép eredményt ért el, hiszen befért a top 10-be azon a nemzetközi megmérettetésen. Az utazás, a hotel is különleges volt, s az is, hogy megnézhette a történelem­órákról már ismerős várost.

Szavaiból amúgy kitűnt, hogy a versenytársak közül sokan életre-halálra komolyan vették a viadalt: gépíró csuklóvédők és csuklópárnák, szuper billentyűzetek, gyakorló, csúcstechnológiás laptopok lapultak a mezőny tagjainál, egyesek nem szűntek meg kopogni még a verseny szünetében sem.

Krisztina, a Hunyadi egykori diákja most ötödik vizsgaidőszakának kellős közepén van. Az egyetemi szemináriumok és előadások anyagára rátett még egy lapáttal, a napokban feszül neki a középfokú szakmai angol nyelvvizsgájának, úgyhogy erős félév végén van.

Kell a szakmai nyelvvizsga a diplomához, a szakmai angol a munkához.

Az általános iskola végén, a középiskola-választás idején a nyelvi előkészítő osztály, az angol tanulásának lehetősége vonzotta erősen, elsősorban ezért döntött a Hunyadi mellett, de az irodás hangulatú munkák, szakmák is régóta érdeklik már.

– Mindig szerettem a papírmunkákat, gyerekkoromban is játszottunk „adminisztrációsat” a barátaimmal. Azt gondoltam, hogy a jövőben nem lenne rossz munka, ha ilyesmit csinálhatnék – fogalmazott.

Elmondása szerint nemcsak a gépírás, de a szöveg- és táblázatkezelő szoftverek beható ismerete – amelyet szintén a Hunyadinak köszönhet – is támogatja az egyetemi mindennapok során. A gépírás azért is segíti, mert úgy szeret tanulni, hogy számítógépre viszi föl, azon rendszerezi magának a tudnivalókat, amiből pedig sok van, így elkél a gyorsaság. Krisztina az iskola mellett pénzügyi gyakornokként dolgozik, s továbbra is irodai munkakörnyezetbe vágyik, vagyis a gyerekkori elgondolása, úgy tűnik, hogy kiállta, kiállja az idők – a felnőttkorba való átlépés és a különböző iskolák – próbáját.