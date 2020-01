Agrárszámvetés Fejérben: éltető víz, hatóanyag és termőföld – enélkül nem megy

Alszik a természet, és alszik a mezőgazdaság is. Pontosan ez az időszak alkalmas arra, hogy a gazdák számot vessenek magukkal, az előző esztendővel és annak tapasztalataival.

A májusi bőséges csapadék sokat segített, a növények megpróbálták pótolni azt, amit lehetett – mondta Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója.

– Éppen ezért jó, átlagos búzatermésről beszélhettünk az aratás lezárultával: a termés­átlagok hektáronként öt tonna fölött mozogtak. Az időjárási viszontagságok ellenére is ugyanúgy ötössel kezdődtek a számadatok, mint az előző években – folytatta. – Az árpa jobban szerepelt, országosan és Mezőfalván is. Sőt, Mezőfalván nemhogy az országosnál, de a Fejér megyei átlagnál is.

A Mezőfalvai Zrt. 2019-es termésátlagai eszerint alakultak: repce 4 tonna hektáronként; búza 6,8 tonna; árpa 7,6 tonna; kukorica 8 tonna.

– A múlt év eléggé hektikus volt, de végül is jó átlagokat lehetett hozni. A kukoricánál magas termésátlagokról szólhatunk, a napraforgót tekintve egyenesen világbajnokok lettünk – emelte ki Zászlós Tibor. – Ez mégiscsak azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt évek folyamatos fejlődését figyelembe véve meg tud birkózni bizonyos természeti, gazdasági kihívásokkal. Szerencsére a felvásárlási árak emelkedtek, ez bizakodásra ad okot valamennyi termelőnek.

A kormányzat határozott lépéseket tett a gépesítettség kiegyenlítetlensége, a birtokviszonyok és az osztatlan közös problematikája, az öntözés hiánya ellen. Az agrárgazdasági kamara a szakminisztériummal együttesen a családi gazdaságok adómentességét próbálja megvalósítani, továbbá síkra száll az osztatlan közös mielőbbi megszüntetése mellett, és támogatja egy olyan örökösödési törvény megalkotását, amely garantálja azt, hogy ne kerüljön felszámolásra – ne menjen ebek harmincadjára – az a gazdaság, az a családi vállalkozás, amit töretlen munkával és sok verejtékkel eleink megteremtettek.

– Az állattenyésztés sokkal nehezebb évet tudhat maga mögött, mint a növénytermesztés, hiszen a legkülönfélébb fertőző betegségeknek nemcsak a rémével kellett szembenéznünk, hanem a megjelenésével is – hangsúlyozta a vezérigazgató. – Az afrikai sertéspestis vírusa hazánkban a vadállományban volt megtalálható, szerencsére a házi sertésállományt nem érintette. Azok a sertéstartók, akik az elmúlt évek válságait átvészelték és az alacsony átvételi árak ellenére sem hagytak fel a termeléssel, most jelentős árbevételre tehetnek szert. A hasított sertés ára kilogrammonként 2 euró körül mozog, s a körülmények miatt van piaca a sertéshúsnak. Ezért fontos, hogy a házi sertést tekintve a mentességi státuszunk megmaradjon – tette hozzá Zászlós Tibor.

Víz, hatóanyag és termőföld

Mikó Ferenc enyingi gazda ebben a sorrendben említette a három legfontosabb dolgot a szántóföldi növénytermesztésben. Különösen az éltető víz fontosságát hangsúlyozta, amint fogalmazott: enélkül nem megy a mutatvány: – Rendkívül szélsőséges év volt 2019, annak idején nem is mertünk beszélni róla – folytatta. – A gazdákat és az országot is a májusi csapadék mentette meg. Ha nem jön, először szorultunk volna importra a kenyérgabonát és a takarmányt illetően.

A májusi 156 milliméteres csapadék és a megfelelő talajművelés azt eredményezte, hogy a talaj a kapillárisokon keresztül nedvességet tudott tartalékolni; jó lett a napraforgó­termésük, a kukoricát tekintve pedig országosan is kitűnő eredményt mutathattak fel.

A Mikó & Mikó Kft. múlt évi termésátlagai a következőképpen alakultak: napraforgó 3,8 tonna hektáronként, búza 7,3 tonna, árpa 7,9 tonna, kukorica 12 tonna.

Az enyingi gazdaságban a talajok előkészítve várják a tavaszt, a műtrágyázás február 15-e után kezdődhet. Mikó Ferenc úgy látja: annak ellenére, hogy nincs hótakaró, a gabonák egyelőre príma állapotban vannak.

Kihívás

Az elmúlt időszakban tapasztalt hőmérséklet-változás a tavalyi évben eddig soha nem látott mértékű kihívás elé állította a gazdákat, amire megoldást kell találni. Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezető igazgatója szerint emiatt a közeljövőben előtérbe kerül a szárazságtűrő növényfajták termesztése, valamint az olyan talaj-előkészítő munkálatok elvégzése, amely a termőföld nedvességtartalmát hivatott megőrizni. Ezek a tényezők nagyban befolyásolták a 2019-es esztendő termésátlagát.

A Pentele Zrt. 2019-es termésátlagai: repce 3,4 tonna hektáronként, búza 4,9 tonna, árpa 6,3 tonna, kukorica 8,3 tonna.

– Mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy az ősz már kellően csapadékos volt. Ráadásul az utóbbi hetekben lehűlt a levegő, ami ugyan még mindig nem tekinthető igazi markáns télnek, de növénytermesztési szempontból kedvezőbb, mint ami ezt megelőzően volt – fejtette ki Márkli János.