Ágazatot ajánl, nem szakmát a pályaorientációs szoftver!

Fűrész István pályaorientációs szakember bízik a pályaorientációs szoftverekben, amennyiben azok ágazatot ajánlanak, nem konkrét szakmát.

– A nyolcadikosok számára is vannak már számítógépen használható ágazatkereső programok – mondta. – A pályaválasztási érettség nem alakul ki 14 éves korra. Nem véletlen az, hogy sok országban az alapképzés nem a nyolcadik osztály végén ér véget, hanem később. A sokszor példaként emlegetett német szakképzési rendszerben nem 14 évesen választ egy diák, hanem egy évvel később. Ezt a kérdést most megoldottuk, illetve megoldotta a kormányzat, mert ágazati alapképzéssel kezdenek a diákok idehaza is – folytatta. – Aki szakmunkásképzési ágra megy, az a kilencedik osztály után dönthet, hogy például a fa- vagy fémiparon belül mi akar lenni; 24 ágazat van. Ha egy diák át akar menni egy másik ágazatba, azt is megteheti, még gimnáziumba is elmehet, ha a tanulmányi eredménye lehetővé teszi. Tehát ráér még a középiskolában is a szakmaválasztással. Azt, hogy milyen ágazatra menjen, nagy biztonsággal meg lehet mondani szoftverekre támaszkodva nyolcadikos korban is – jelentette ki.

A pályaorientációs szoftverek előnyei között az objektivitást és az ellenőrizhetőséget is megemlítette.