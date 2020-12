A zöld, a bíbor és a klasszikus arany – A 2020-as esztendő próbára tette a szőlőket

A 2020-as esztendő próbára tette a szőlőket, elsősorban a csapadékszegény időjárás. A szőlők zöme ettől függetlenül, vagy talán éppen az aszály miatt egészen egészséges maradt a több helyen előre hozott szüretig. A borászok és a borosgazdák ízlelgetve, kortyolgatva, szagolva hoznak véleményt az évjáratról. A laborban azonban áll egy szakember, Varga Erzsébet, aki szigorúan a tényekre hagyatkozik. Őt kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A 2020-as évjáratot már átvettük a szőlőtermesztők és a borkészítők, borászok, borosgazdák szemszögéből. Igaz, ez még a szüretet követő időszakban volt, ami sok helyen hetekkel korábban történt, mint egy átlagos évben, ugyanis a nyár végi aszály még a vízben gazdagabb területeken is megviselte a növényt. Hiába bújik akár 10 méternél is mélyebben a talpgyörkér, ha hónapokig nem esik eső. Az aszálynak azért volt egy növényvédelmi szempontból nem elhanyagolható előnye is, jelesül, hogy a csapadékhiány miatt még harmatképződés sem volt reggelente, így a szőlőbetegségekért felelős gombák, illetve azok szaporítóképletei nem, vagy csak nehezen tudták megtámadni a bogyókat és a leveleket.

Aztán jött a szüret, a préselésből származó mustok elforrtak, megkezdődött a munka a borokkal. A borpatikák laborjaiba ezernyi minta futott be, így már meglehetősen tiszta kép alakult ki az idei borévről. Székesfehérváron és Móron Varga Erzsébet végzi családjával ezt az ellenőrző tevékenységet, így őt kértük meg, mutassa be a 2020-as évjáratot. Az élelmiszermérnök hölgy elmondta: – Nagyon vegyes a tapasztalat a 2020-as évvel kapcsolatban. Mind a termesztés, mint a borkészítés terén, mert a korai szőlő viszonylag jó és jól beért, vagyis jó minőségű szőlő lett belőle, ám a többi szőlő esetében elmondható, hogy a savösszetétel nem megfelelő. Nagyon magasak az almasavak. Ez egy igazán éles sav, ami szinte vágja az ember nyelvét borfogyasztás közben. Ha valaki időben gondolt erre és almasavat bontott, az most szerencsésebb helyzetben van, de ezzel kapcsolatban azért vannak problémák.

Mint megtudtuk, mindent összevetve az idei egy közepes évjárat volt, nem kiemelkedő, de éppenséggel nem is rossz, ennek megfelelően jó minőségű, egészséges borokat tudtak előállítani a gazdák az alapanyagokból. Persze a zavaros mustból és újborból nem lesz varázsütésre tiszta és csillogó zöld, bíbor vagy éppen a klasszikus arany színeiben játszó ital. A tisztulással kapcsolatban a borpatika vezetője úgy fogalmazott: – Azt tudom elmondani, hogy a tisztulás sebessége, hatékonysága igencsak változó, mert nagyban függ a bor összetételétől, a tárolóedénytől, a hőmérséklettől, és vannak olyan fajták, amelyek eleve nehezebben tisztulnak.

Ha sok van a megelőző évjáratokból a pincében, és nem sürgős az új borok tisztulása, akkor nem biztos, hogy érdemes siettetni. Aki tudja egy kicsit pihentetni a bort, megvárva azt a fázist, amikor már nincs szén-dioxid a borban, az lényegesen könnyebben tudja kezelni, illetve elérni a teljes tisztulást. Akik türelmetlenek és gyorsan akarnak tiszta, fogyasztásra alkalmas bort készíteni, azoknak mindenképpen deríteni kell és az sem biztos, hogy egyszer, hanem akár kétszer is.

A borosgazdák fejlődésével kapcsolatban Varga Erzsébet elmondta: – Mi 20 éve végezzük ezt a tevékenységet, nagyjából 100 kilométeres körzetben, ezért jelentős rálátásunk van. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem óriási fejlődés van a borvidéken. A móri a legkisebb történelmi borvidék az országban és szerencsére eljutottunk odáig, hogy bizonyos paraméterekre most már mindenki kíváncsi. Már nem úgy történik a borok kezelése, mint nem is olyan régen, hogy kiskanál meg nagykanál volt a felhasznált szerek mércéje. Már nem tesz bele senki olyat, hogy késhegynyi kén, emiatt nincsenek is olyan túlkénezett borok, mint a kezdeti időszakban. Persze nyilván most is akadnak kivételek, de a nagy többségről elmondható, hogy a borok minősége és tisztasága nagyon nagy mértékben javult.

A régi hagyományokhoz való ragaszkodás tehát egyre kevésbé jellemző, és már elfogadják, hogy a ként mérni kell, mert nincs két egyforma kénpor vagy folyékony kén és nincs két egyforma tétel, még akkor sem, ha egy helyen termett és egyszerre préselték, hiszen nem mindegy, hogy szín- vagy éppen présmust, illetve, hogy mennyire keverte össze a gazda a tételeket az elején? Mint megtudtuk, előfordul az is, hogy van a gazdának egy borból háromféle tétele, és bár ugyanúgy kezelte, tárolta mindet, mégis az egyikben 20, a másikban 30 mg kén van és lehet, hogy a harmadik tételben nulla.

Ha már be van állítva a kén és végbement a tisztulás, akkor jöhet a tárolás vagy a palackozás. A szakember szerint, ha értékesíteni akarjuk a bort folyóborként, akkor mindenképpen érdemes egy derítés után egy közepes szűrővel tisztává tenni a folyadékot. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy csak szűrni a bort felesleges, mert a benne feloldott fehérjét önmagában a szűrőlap nem veszi ki, csak a steril szűrő. A palackozás esetében nem is kérdés, mindenképpen steril szűrőt kell használni, de csak a derítés és a palackstabilitás próba elvégzését követően.

A palackozással kapcsolatban Varga Erzsébet elmondta: – Egyre többen vágnak neki, hogy 50-100 vagy akár csak 200 üveget lepalackozzanak. Könnyebb tárolni és könnyen kerül az asztalra és remek ajándék is lehet. Bekerül a bor hozzánk a laborba, ahol megnézzük az anyag paramétereit, és annak függvényében derítéspróbára tesszük fel a bort, illetve steril szűrővel szűrjük, majd 6-8 napon át termosztáljuk. Ez azért fontos, hogy mínusz 5 és plusz 40 fok között is megmaradjon a palackban a bor. Természetesen a palackos bornak is a 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérséklet a legideálisabb, de ha a kocsiban marad nyáron az üveg és felhevül, akkor sem szabad, hogy kicsapódjon benne a fehérje.