Még májusban enyhítettek a tartási körülményeken, amely azt sugallja: a madárinfluenzára vonatkozó szigorítások eredményesek voltak.

Ezt ne hagyja ki! Grillezni jók Karácsony villamosai

Ez természetesen továbbra sem jelenti azt, hogy megszűnt a kockázat – húzza alá több fórumon több megszólaltatott szakértő. A vadmadarakból a vírus továbbra is bekerülhet a házi állományba, éppen ezért érdemes az általános járványvédelmi feltéte- leket, minimumkövetelményeket – amelyek továbbra is életben vannak – betartani. Eszerint a baromfik kötelező zártan tartását már visszavonta az országos főállatorvos, ám az enyhítés részleges, mivel az állatok zártan etetése és itatása továbbra is kötelező marad, s a takarmányt is zárt helyen kell tárolni – értesültünk az Agrárszektortól. Innen tudjuk azt is: „az enyhítések közé tartozik az is, hogy a szárnyasvad-állomány pótlására szánt baromfi, fácán, fogoly és tőkés réce természetbe való visszaengedése előtt már nem kötelező az úgynevezett tamponvizsgálat.”

A telepekre csak azok lépjenek be, akiknek muszáj!

A könnyítés alapját az adta, hogy az illetékes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma április 13-a óta nem mutatott ki újabb madárinfluenza-fertőzést sem házi, sem vadon élő, sem pedig fogságban tartott madarakban. Azt azonban érdemes kiemelni, hogy a vírus lényegében bármikor és bárhol felütheti a fejét (hiszen genetikailag változékony, tünetei pedig sokfélék lehetnek) – ebben az esetben pedig idén nyártól azok az állattartók kaphatnak százszázalékos állami kártalanítást, akik nemcsak a járványhelyzetben, de a járványmentes időszakban is törekedtek a megelőzésre, illetve a kárenyhítésre – tudtuk meg.

A madárinfluenzát megelőzni az állatok zártan tartásával lehet, amelybe a takarmány és a szalma zárt tárolása is beletartozik, ahogyan az is, hogy az ólba kizárólag a cipő talpának és a kéznek a fertőtlenítése után lépünk. A telepen használt ruházatot máshol nem szabad használni; szeles időben pedig különösen figyelni kell arra, hogy az állomány tagjai a levegőben repülő tollpihékkel, porral ne érintkezhessenek. A telepre csak az lépjen be, akinek feltétlenül muszáj! – tanácsolják a szakemberek.