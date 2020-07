A terményeket nem kímélte az időjárás

Akik fólia alatt termesztették növényeiket, jobban jártak, mint a szabad földön gazdálkodók. A kártevők azonban mindenhol nyomot hagytak.

Időben repüljünk egy kicsit vissza, méghozzá az év harmadik hónapjához. A hideg elhúzódott, így a szabad földi vetések később indultak. Ám ebben az időszakban már a járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet is kialakulóban volt, vagyis a termelők nem tudták, miből mennyit vessenek. A székesfehérvári piacon általunk megszólaltatott egyik helyi őstermelő, Lakatos Zoltánné Éva például kevesebb retekkel és salátával számolt. Mi több, elmondása alapján az időjárás a továbbiakban is beleszólt a növénytermesztésbe.

– Hiába öntöztünk, a növények nem nőttek. Emellett hosszú ideig akkora volt a szárazság, hogy a termények egy része egyszerűen megfőtt. Ilyenek voltak a bokrok tetején található termések. A málna érése június második hetétől kezdődött, akkor felváltva esőt, szelet és forróságot kapott az állomány, ami a gyümölcs nagy ellensége. Ezért is lehetséges, hogy míg tavaly a bogyós gyümölcsök esetében kilogrammonként 800 forint volt például az eper ára, addig idén 1600–2000 forint per kiló értékben árulták. Ennek köszönhetően a késztermékek, például a lekvárok, dzsemek árai is drágultak. S akkor még nem beszéltünk a kártevőkről… – magyarázta az árus.

Elmondása alapján a kaprot, petrezselymet négyszer kellett elvetniük, abból a családnak már nem jutott. Tapasztalja, hiánycikk ez a két termény a piacon, sikerrel leginkább a korai órákban érkezők járnak.

A poloskák a tavalyi augusztusi időszak helyett idén már tavasszal megjelentek, de a levél- és a lótetű sem kímélte a növényeket. Előfordult, hogy teljes vetések semmisültek meg a kártevő-invázió miatt, amit nemcsak a piacra termelő kertekben, de a házi „gazdaságokban” is megérezhettek a termelők – tudtuk meg.

Priger Brigitta őstermelőként Kiskőrös környékéről érkezik szerdánként és szombatonként a piacra. Az időjárás ott is nagy károkat okozott: tavasszal sokáig fagyok voltak (ez sehol sem kedvezett a sárgabaracknak), majd rengeteg eső esett, amely szintén problémát jelentett. Elsősorban zöldségfélékkel – paprika, paradicsom, uborka, karfiol – foglalkoznak, ezek közül a paprika volt a végig fóliában nevelt növény, azon látszódik is a különbség: nincsen rajta ütődés az eső vagy sérülés a napégés miatt. A kártevők közül ugyanazok (levéltetű, atka, gombás betegségek) jelentettek problémát náluk idén, mint az előző években.