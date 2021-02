A települések próbálnak segíteni, ahol tudnak, hogy életben maradjanak a vállalkozások – Körkép

Az elhúzódó járványügyi helyzet meglehetősen érzékenyen érinti a gazdaság néhány szegmensét, köztük az idegenforgalmat, a vendéglátást és azokat a vállalkozásokat, akik a sport területén kínálták szolgáltatásaikat. Megnéztük, hogy a megye önkormányzatai, hogyan tudják segíteni őket.

Dunaújváros is igyekszik

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy: – A kormánydöntés alapján nemcsak szándékunkban áll, hanem kötelességünk is megtenni a megfelelő lépéseket, hiszen erről kormánydöntés született. Egyébként vendéglátósok nem kértek ilyen jellegű támogatást, hiszen ők is tudják, hogy jelentős állami elvonások voltak az elmúlt időszakban, így tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzatoknak is nehéz megbirkózni még az idei évi költségvetéssel is. Vannak az önkormányzat tulajdonában ingatlanok, melyeket vendéglátóegységként üzemeltetnek és akik megkeresték az önkormányzatot, azokat már korábban, a kormánydöntést megelőző időszakban is tudtuk azzal támogatni, hogy megengedtük, hogy akár később vagy kisebb mértékben fizessék a bérleti díjakat. Használnak még különböző intézményeinkben különböző cégek iroda- és egyéb helyiségeket. Már tavaly is egy saját rendelet alapján igyekeztünk segíteni azzal, hogy elengedtük a bérleti díjakat. Tehát nemcsak a vendéglátósokra gondolunk, hanem mindenkire, akinek tudunk ily módon segítséget nyújtani. Ezek közé tartoznak a sportingatlanok is, melyek esetében, a kormánydöntésnek megfelelően, ingyenesen biztosítjuk a helyiségeket. Igyekszünk helytállni annak ellenére, hogy ez is egy komoly bevételkiesést jelent a város számára.

Nem kértek segítséget

Bálint Istvánné, Bicske polgármestere elmondta: hozzá nem fordultak kéréssel támogatásért Bicskén, néhány ilyen jellegű vállalkozás működik csupán a kisvárosban. Az ismert és néhány évtizedes múlttal bíró fogadó a Covid kezdetén bezárt, a hírek szerint a jelenlegi tulajdonos nem tervezi a megnyitását. Az éttermek, kifőzdék, italboltok talpon vannak a nehézségek ellenére, a bicskeiek igyekeznek életben tartani őket, vannak megrendeléseik. Igaz, ők is hozzá szoktak járulni kérésre a szociá­-

lis akciókhoz, adományoztak, amikor tudtak. A két nagyobb étterem sokat dolgozott a megbecsülésért, s a kisebbek is megbízható kiszállítók, mondta a polgármester asszony.

Érkezik a segítség

Csabdin kétmillió forintot költött a helyi kisboltra az önkormányzat, mondta el Huszárovics Antal polgármester. A kisebb helyiségből átköltöztek a nagyobb alapterületűbe, a vásárlók kényelmét is szolgálva. A szintén önkormányzati, elhagyott üzletet már bérbe is vették, egyelőre nem nyílt meg. Huszárovics Antal hozzátette: kis település vagyunk, de a költségvetésünk enged annyi mozgásteret, hogy a későbbiekben hozzánk forduló vendéglátóegységeknek némi támogatást nyújtsunk.

Szegény az eklézsia

Csóron egy falatozó igencsak megszenvedte a vírushelyzet következményeit. Szerencsére a tőkehátterük eléggé erős, így nem kérték az önkormányzat segítségét, támogatását, próbáltak az étel házhoz szállításával nyitni. Egy másik egység profilja is eléggé széles, a bezárás ugyan érzékenyen érintette őket, de szintén erős az anyagi hátterük. A fagylaltozó októbertől áprilisig egyébként is zárva van, ők sem kértek segítséget a falutól. Amint Csete Krisztián polgármester elmondta lapunknak: a vírus elleni védekezés tavaly az önkormányzat éves költségvetésének 10 százalékát vitte el.

Szünetel a szolgáltatás

Fülén két önkormányzati fenntartású vendégház funkcionál szállásként (összesen négy épület, közülük két szolgálati lakás) – tudtuk meg Kiss Róbert polgármestertől. A kormányrendelet értelmében a vendégházak kiadása most szünetel. Mivel saját fenntartásúak a vendégházak, a jelenlegi helyzetben a működés kényszerű szüneteltetése az önkormányzatnak jelent bevételkiesést.

Apró segítség

Jenőben a vállalkozások a központilag csökkentett 1 százalékos iparűzési adót fizetik, az önkormányzat más segítséget egyelőre nem tud nyújtani számukra – mondta Kerekes Ildikó polgármester. A kávézóban lottózó is működik, így tudnak bevételt hozni, bár csökkent a forgalmuk. Üzemeltetése közös a bolttal, melynek nem csökkent a forgalma, hiszen a lakosság, ha nem muszáj, jelenleg nem jár el a faluból, azaz többen vásárolnak helyben. A falusi kocsma viszont bezárásra kényszerült, esetükben van más családfenntartó, aki tud dolgozni, így valamelyest bírják még.

A kötelező feladatokra kell a pénz

Csákváron 10 és 20 közé tehető azoknak a vendéglátó-, és szálláshelyeknek a száma, amelyek a járványidőszak miatt nehéz helyzetbe kerültek. Arra a kérdésre, hogy tudja-e őket valamilyen módon támogatni az önkormányzat, Illés Szabolcs polgármestert egyetlen, határozott nemmel válaszolt. Hozzátette: tudja, hogy mindannyian időre megkapták a kormányzati támogatást. Azt is elmondta, náluk senki sem jelentkezett és nem kért segítséget, ám ha lenne ilyen, sem tudnák támogatni. Jelen helyzetben nincs a településnek erre lehetősége és ameddig nem látják azt, hogy a járvány elleni védekezés jegyében a kormány által elvont bevételeiket mikor és milyen módon kompenzálják, vélhetően nem is lesz. Az önkormányzat a megmaradt anyagi lehetőségeiből elsősorban a kötelező feladatok ellátására koncentrál.

Nem olyan az anyagi helyzet

Mivel tudnak segíteni Lajoskomáromban a vendégéjszakákból élőknek? A település polgármesterét kérdeztük.

– Lajoskomáromban van egy-két vendégház, egy panzió… Nézze, nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy mi érdemben segíteni tudjunk – felelte Pirtyák Zsolt, a megye délnyugati részén fekvő település polgármestere. – Azokat az eszközöket, lehetőségeket már rég kivették kivették a kezünkből, hogy mi itt önállóan bármilyen szintű gazdasági döntést tudjunk hozni – mondta.

A bérleti díjat már elengedték

Sükösd Tamást, Sárbogárd, a déli régió jelentékeny városának vezetőjét is megkérdeztük, hogy az ottani önkormányzat milyen módon képes segíteni helyben a szállodai szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplőknek.

– Egyrészt nálunk nincs ilyen szolgálató érdemben, másrészt semmilyen helyi adó sincs; az iparűzési adót leszámítva, amit ugye lefelezett a kormányzat. Aki önkormányzattól bérel kereskedelmi egységet – az nem sok van – annak már elengedtük a bérleti díjat már a covid első hulláma alatt is, most is – mondta el Sárbogárd vezetője.