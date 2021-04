A tartásdíj is viszi a házat – 142 millióért kínálnak licitre egy velencei ingatlant

Az árverési ingatlan-adatbázisok bogarászása nemcsak kellően tanulságos, de akár jó üzletek előszobája is lehet. Mint az élet minden területén, itt is ajánlatos körültekintően eljárni.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

A licit.info oldal saját leírása szerint a magyarországi végrehajtás alatt álló ingatlanok adatbázisa, mint írják, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara publikusan elérhető elektronikus árverési hirdetményeit rendszerezik. A lista Fejérben cikkünk elkészültéig 103 ingatlant sorolt, de ezek közül csupán egy tucatra licitáltak eddig vevőjelöltek. A minimum kikiáltási ár 75 ezer, a maximum 142 millió forint.

A 142 milliós kikiáltási és egyben minimumárú ingatlan Velencén található. Díszfák, örökzöldek, cserjék látványától szép a kert. Az épület helyiségei: nappali, 5 szoba, konyha, kamra, 2 fürdőszoba, 2 közlekedő, mosókonyha, kazánház. Van egy garázs és egy tároló is. Az arveres.mbvk.hu oldalon található ingatlan-árverési hirdetményben írtak szerint ez a 142 millió forint kikiáltási árú ingatlan azért került kalapács alá, mert tulajdonosa – akit adósként emleget az árverési dokumentum –, ellen többen is kértek végrehajtást. Van, akinek csak 450 ezer forinttal tartozik, más egy több mint 48 millió forintos kölcsönszerződés miatt lépett a tettek mezejére. Ez még nem minden, az adóstól egy harmadik személy közel 74 millió forintot kölcsönt követel vissza, sőt, gyermek- és házastársi tartásdíj is szerepel a listán, az 40 millió forintra rúg. Tovább is van, de elég az hozzá, hogy a felsorolt követelések összege több mint az ingatlan kikiáltási ára.

Szintén kilenc számjegyű a kikiáltási ára egy martonvásári ingatlannak, egész pontosan 105 millió forint. Itt a minimumár eltér, az 75 millió. Egy 3028 négyzetméter alapterületű szállodáról van szó. Helyiségei: 14 szoba, 15 félszoba, 2 étterem, 1 bár, 2 konyha, 26 fürdőszoba, 2 vécé.

Jelenleg az ingatlanra használati jog van bejegyezve egy hotel számára, 15 éves időtartamra. Ezzel párhuzamos határozott idejű bérleti szerződés is érvényben van. A tulajdonos kft-vel szemben fennálló közel 224 millió forint főkövetelés és járulékai behajtása miatt van kalapács alatt az ingatlan. További 2,5 millió forint meg nem fizetett építményadó is nyomja az adós céget.

Találni azután 50 millió forint kikiáltású árú szabadbattyáni lakóépületet is az árverési listán. Az ezen az ingatlanon található lakóház helyiségei: 1 szoba, 4 félszoba, 2 konyha, 1 kamra, 2 fürdőszoba, 1 nappali, 1 gardrób, szauna, kazánház.

Egy 44 millió forint kikiáltású árú székesfehérvári ingatlan is elérhető. Ez egy személyi tulajdonban lévő épület; üzemen kívüli volt söröző. Érdekes, hogy itt a követelt összeg, bár milliós nagyságrendű, messze van a 44 milliós kikiáltási ártól, hiszen „csupán” 7 számjegyű.

Találni magas kikiáltási árú alcsútdobozi (38 millió) és pákozdi (30 millió) ingatlant is a listán, valamint több fehérvári manzárdot 20 millió felett. S tovább lefelé, mindenféle összegben, megyeszerte. Van egy 75 ezer forint kikiáltási árú kajászói ingatlan is. Ez az egyetlen 5 számjegyű, amit találtunk. Itt az adós tulajdoni hányada csak 12 százalék. Egy úgynevezett kivett saját használatú útról van szó, amelyre a társtulajdonosnak előárverezési joga van. Az adóst közel 1,6 milliós tartozás terheli, nagyobbrészt egy bank felé. Az ebből az útból aligha folyik be.