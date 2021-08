A repce ára soha nem látott magasságokban

Az utóbbi évtizedet tekintve eddig nem látott mértékben nőttek idén a fogyasztói árak. Többet kell fizetnünk az üzemanyagokért, s nem egy alapvető élelmiszer is drágább lett. Egekben a gabonafélék világpiaci ára, a különböző termények 25–50 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve. Hosszabb távon is magasabb árakra számíthatunk.

Soha nem látott magasságokba emelkedett a repce ára, aminek hátterében kínai stratégiai megfontolások, a kanadai hőhullám, valamint a kőolaj árának emelkedése áll. A tonnánként 200 ezer forintot is elérő termény drágulása csak keveset segít a hazai termelőknek, ám kifejezetten rossz hír az élelmiszeriparnak, amely széles körben használja a repceolajat. A jelenség várhatóan a fogyasztói árakban is megjelenik, hiszen a repceolaj számtalan termékben ott van, a majonéztől a kényelmi ételekig. A globális hatásokat hamarosan vásárláskor is érezni fogjuk – állítja az agrarszektor.hu.

A gyenge repcetermés az aszályos időjárás következménye – emelte ki lapunk érdeklődésünkre Kiss Norbert Ivó, a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége elnöke. Ezen kívül hangsúlyosan inputanyag-igényes, míg tavaly ilyenkor a pétisó tonnája 40–50 ezer forintba került, az idén már 100 ezer forintot kóstál.

Kiss Norbert Ivó Enying környéki gazdaságában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak: kukoricával, búzával, árpával és napraforgóval. Repcét nem is termesztenek. Fejér megye déli részén búzából közepes termésátlagok születtek, árpából jobbak. A kukorica aránylag szép, nincs elszáradva, nagyok a csövek, de csak félig van szem rajtuk. Az Alföldön is öntözik a kukoricát, miközben szárad el. A felvásárlók ennek ellenére rekordtermést mondanak, hogy levigyék a felvásárlási árát, de majd késő ősszel mutatja meg magát igazán ez a növényünk.

A repcére visszatérve, mint az agrarszektor.hu is aláhúzza: a legtöbb klasszikus szántóföldi termény ára jelentősen nőtt egy év alatt, ám egyik sem olyan mértékben, mint a repcéé. Magyarországon a legnagyobb vetésterületet négy növény, a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce foglalja el, utóbbi esetében a drágulás tavaly óta mintegy 40 százalékot tesz ki. A jellemzően 110–120 ezer forintba kerülő repce idén már a 200 ezres lélektani határt közelíti, és pillanatnyilag nincs jele annak, hogy az áremelkedésben fordulat következzen be.

Repceolajat nagymértékben használnak a biodízel-gyártáshoz, széles körben alkalmazott alapanyag az élelmiszeriparban, de a kozmetikai és gyógyszeriparban is. Az olaj kisajtolása után maradt magtöret, az úgynevezett olajpogácsa kedvező élettani hatása és magas energiatartalma miatt jó takarmány-alapanyagnak is számít. Ezeken a területeken egy jelentősen megdráguló alapanyaggal kénytelenek számolni a gyártók.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint a repce jelentős drágulása mögött alapvetően globális okok állnak. Kína felvásárolja az ukrán repcét, ami egyaránt igaz a terményre és az ebből készült feldolgozott termékekre is. Az ázsiai ország az elmúlt időszakban jelentősen növelte vásárlásainak volumenét több más mezőgazdasági termék esetében is – jóllehet korábban is nagy terményfelvásárlónak számított. Mára a búza és a kukorica esetében ez odáig jutott, hogy a világ átmenő készleteinek hozzávetőleg a fele Kínáé, amely vagy az ázsiai országban, vagy annak egyéb raktáraiban, kikötőiben van. Feltételezhető, hogy hasonló stratégiai döntés született az olajnövények, így a repce esetében is – a kínai készletezési politika pedig felhajtja az árakat.

