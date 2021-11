Jól jártak a kisvállalkozók: 365 millió forint támogatás oszlik el tíz Fejér megyei település között

Ismét támogatásnak örvendhetnek a kétezer fős vagy ennél kisebb lélekszámú kistelepülések a Magyar falu program keretén belül.

Ezúttal azonban a településeken található kisvállalkozók üzletei juthattak pályázati forráshoz a gazdaság-újraindítási akcióterv jóvoltából. Ennek célja, hogy növeljék a kistelepülések népességmegtartó erejét és az ott élők életszínvonalát. Továbbá az sem mellékes, hogy az alapvető szolgáltatások, például az élelmiszerboltok a lakosság rendelkezésére álljanak minden településen.

Eszerint Kajászó, Vértes­acsa, Alcsútdoboz, Beloiannisz, Felcsút, Besnyő, Pátka, Tabajd, Vértesboglár és Zichy­újfalu összesen több mint 365 millió forintot nyert el. Ezek közül kimagaslik az a hat község, melyekben több üzlet is nyert, illetve a támogatás összege is magasabb a többinél. Három kisbolt üzemeltetőjével sikerült felvennünk a kapcsolatot, akik elárulták, mire szeretnék fordítani a kormányzati forrást. Kajászón 29 millió forintból Csapó István üzlete újulhat meg, aki elmondta, ebből az összegből a tervek szerint bővülhet az épület, önkiszolgáló pékárupultot, cse­megepultot, kültéri közösségi teret hoznak létre, és új hűtőket, polcrendszereket szereznek be. Ezenkívül egy csomagpontot is elhelyeznek, illetve kaphatók lesznek vény nélküli gyógyszerek.

Vértesacsán az Acsai Pékség fejleszthet 39 millió forintból. Beloianniszban Takács Katalint is sikerült megkeresnünk, aki vegyes kiskereskedést üzemeltet a faluban. Ő 23 millió forintot kapott, melyből bővíteni szeretné üzletét. Azt mondta, első körben azért örül nagyon az elnyert pályázatnak, mert úgy érzi, kinőtte a jelenlegi helyet, ebben persze az is közrejátszott, hogy megnőtt a lakosok igénye az üzletében árultakra, ami annyiban tér el egy átlagos kisbolttól, hogy játékok, ajándékok, dekorációs tárgyak is megtalálhatók benne. Ami a finanszírozás összegét illeti, a fent említettek mellett kiemelkedik még Felcsút üzletének 44 milliós, Tabajd 56 és Besnyő boltjának 54 millió forintos támogatása.