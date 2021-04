A nyelvtanulás több százezer forintba is kerülhet

Miként fogjunk neki a nyelvtanulásnak? Magántanár vagy nyelviskola? Mennyi idő és mekkora költség mindez? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat.

A nyelvtanulás manapság már szinte elengedhetetlen. Az állásportálokat böngészve hamar rájön az ember, hogy napjainkban egy egyszerűnek tűnő irodai munka esetén is elvárás a középfokú nyelvtudás, a munkáltatók java része szeretné, hogy leendő alkalmazottja írásban és szóban is ki tudja fejezni magát az adott idegen nyelven.

Azok számára sem lehetetlen a nyelvtanulás, akik már nem az iskolapadokat koptatják. Magántanárral egyéni tanrend szerint vagy nyelviskolán keresztül, csoportosan is belevághatunk a tanulásba. Válasszuk bármelyiket, legtöbben gyors és szemmel látható eredményeket akarnak, hiszen minél tovább gyűrjük a nyelvórákat, annál nagyobbak az anyagi terhek is. Mennyi idő kell a nyelvtanuláshoz akkor, ha valaki egyáltalán nem beszéli az adott nyelvet? Erről is kérdeztük Jelinek Éva angoltanárt.

– Mindenkinek el szoktam mondani, hogy nehéz meg­ítélni azt, hogy mennyi időbe telik a nyelvtanulás. Ez a személy képességén túl azon is múlik, hogy mennyi időt szentel erre, és az is sokat számít, hogyan tanítják azt az adott nyelvet. Magyarországon azt látom, hogy a nyelvtanulással az a legnagyobb baj, hogy megtanulják a szabályt, de nem gyakorolják be az adott szerkezeteket, holott a gyakorlás nagyon fontos, mint ahogy az is, hogy az adott nyelven írjon, beszéljen és hallgasson dolgokat a tanuló. Ha ezek a készségek egyszerre fejlődnek, akkor napi körülbelül fél óra időráfordítással másfél-két év alatt egy alapfokú nyelvvizsga (B1) megszerezhető. Ez a nyelvvizsga nem annyira egyszerű, mint azt sokan gondolják, a megértési és a fogalmazási készségnek is magas szinten kell lennie – fogalmazott Jelinek Éva. Hozzátette, a középfokú nyelvvizsga megszerzése további egy év, a felsőfokú pedig azon túl még egy év tanulást igényel.

– Azt senkinek nem lehet megjósolni, mennyi időn belül lehet nyelvvizsgája. A képességben, a hozzáállásban, a rászánt időben hatalmas különbség van az emberek között. Nagyon dühítőnek tartom, amikor olyanokat olvasok, hogy negyedév alatt meg lehet szerezni a középfokú nyelvvizsgát. Persze ha az ember középfok közeléből indul, akkor biztos, hogy igaz, de teljesen kezdőként nem lehet ennyi idő alatt nyelvvizsgát szerezni – tette hozzá az angoltanár. Mint mondta, a középszinttől kezdve már nagyon motiváló lehet a nyelvtanulás során az idegen nyelven nézett film vagy a célnyelven hallgatott zene. Kiemelte, a napi fél óra időráfordítás sokkal többet ér annál, mint ha valaki egy héten egyszer két-három órát foglalkozik az adott nyelvvel.

Térjünk át az anyagiakra. A nyelvtanárok hirdetései alapján – nyelvtől függetlenül – átlagosan óránként 2500 és 5000 forint közötti összegért tanulhatunk idegen nyelvet. Természetesen ezeknél olcsóbb és drágább lehetőségeket is találtunk, de a hirdetések nagy része ezen összeghatárok között mozog.

Ami a nyelvtanfolyamokat illeti, a csoportos órák valamivel kötöttebbek, ám sokaknak könnyebbséget jelent, ha „sors­társakkal” együtt fejlődhetnek. Az általunk fellelt tanfolyamon az 50 órás képzés közel 100 ezer forintba kerül, míg a 200 órás képzésért több mint 300 ezer forintot kell fizetni. Természetesen az árak képzési helyenként eltérőek, és az sem mindegy, hogy az adott foglalkozás mekkora létszámú csoportban zajlik.

Mindezeken felül a tanulóknak a költségek közé kell kalkulálniuk a nyelvvizsga díját is, amely komplex középfokú vizsga esetén átlagosan 26 és 35 ezer forint közé tehető.