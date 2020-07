A munkaviszonyon kívül dolgozó nyugdíjasok bevétele növekedik

E hónap elejétől már nemcsak a munkaviszonyban álló, hanem minden munkát végző, saját jogú nyugdíjas mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól.

Korábban a munkaviszony keretein kívül, azaz megbízási jogviszonyban, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként dolgozó nyugdíjasoknak a 15 százalékos személyi jövedelemadón (szja) túl nyugdíjjárulékot is kellett fizetniük. A megbízási jogviszony után a munkáltatónak ráadásul szociális hozzájárulás fizetési kötelezettsége is volt. Továbbá az egyéni és társas vállalkozó nyugdíjasokat az egészségügyi szolgáltatási járulék is terhelte. Mint ismert, a munkaviszony keretei között foglalkoztatott nyugdíjasok (és foglalkoztatóik) 2019. január 1-jével már mentesültek a jövedelemadó fölötti hozzájárulások és járulékok megfizetésének kötelezettsége alól. Tállai András június végi sajtótájékoztatóján adatokkal is szolgált. Elmondta, a járulékmentesség bevezetésekor 75 ezer időskorút foglalkoztattak munkaviszonyban. Egy év alatt ez a szám 129 ezerre nőtt. Igaz, a koronavírus-válság hatására, áprilisban valamelyest csökkent a munkaviszonyban álló nyugdíjasok száma, de még a járvány mélypontjának számító hónapban is lényegesen több nyugdíjast foglalkoztattak, mint 2018-ban.

A július elején életbe lépett újabb könnyítést az érintettek jelentősnek élték meg. Köztük olvasónk, Vilmos is, aki egyéni vállalkozóként nyugdíja mellett háztartási gépeket javít. Ő, mint megtudtuk tőle, a világjárvány kitörésekor élt a lehetőséggel, hogy határozatlan időre szüneteltesse vállalkozását. Egyrészt a 65 év fölöttiekre vonatkozó fokozott egészségügyi óvintézkedések betartására törekedett. Másrészt azonban azt sem látta biztosítottnak, hogy a nyugdíjasként végzett, kiszámíthatatlan hozamú tevékenységgel a kijárási korlátozások idején is ki tudja termelni a havi fixen fizetendő 7710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. Július elsejével azonban, hogy tevékenysége járulékmentessé vált, újra aktiválta vállalkozását. Amelyből innentől az év végén, egy összegben, osztalék formájában, vagy év közben, munkabér jellegű rendszerességgel, vállalkozói kivét formájában is ugyanúgy járulékfizetési kötelezettség nélkül, csupán az szja árán juthat a pénzéhez. A nem nyugdíjas egyéni és társas vállalkozók esetében pénzügyileg továbbra is előnyösebb lehet az osztalék mellett dönteni. Ekkor ugyanis csupán a szociális hozzájárulást (szocho) és a személyi jövedelemadót kell megfizetni a felvett összeg után. Előbbit is csak a minimálbér 24-szereséig. Magyarán ha egy vállalkozó 3 millió 864 ezer forint éves jövedelem után megfizette a szochót, az e fölötti osztalékból – a most kedvezményezett, nyugdíjas vállalkozókhoz hasonlóan – mindössze a 15 százalékos jövedelemadóról kell lemondania.

Megyei adatokat keresve megkérdeztük a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát is, de sajnos nem tudtak adatokkal szolgálni a megyében aktív nyugdíjas vállalkozások számára vonatkozóan.

Egy 2019-es kiadványukból, a bázisszám ismertetése nélkül, mindössze az derült ki, hogy 11 százalékos csökkenés jellemezte ezt a területet. Nos, július 1-jét követően nem kizárt, hogy a nyugdíjas vállalkozói kedv nem csappan tovább. Arra sem találtunk adatot, hogy a megyében mennyi megbízási jogviszonyban dolgozó nyugdíjas lehet érintett. Fentebb hivatkozott sajtótájékoztatóján azonban Tállai András elmondta: országosan bő 36 ezer nyugdíjas dolgozik munkaviszonyon kívül. Az ő fizetésüket a szabályváltozás mintegy 14 százalékkal emelte. A számítások szerint a járulékmentesség kiterjesztése évente jó húszmilliárd forintot hagy az érintetteknél.