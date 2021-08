A levendula veszélyes – Vajon így továbbra is sok hódolója lesz a növénynek?

A címben foglalt állítást termé­szetesen nem lapunk szerkesztősége jelenti ki, sokkal inkább az Európai Unió. Már ha elfogadják a levendulát érintő rendelettervezetet.

Járjunk Jenőn vagy Sárkereszt­úron – s ez csak két település Fejér megyéből –, mindkét helyen találunk olyan területet, ahol nagy számban előfordul a lila színű, és ha szél van, lila dalra is kelő, különleges illatú növény. Régóta hangoztatjuk, a levendulának számos jótékony hatása van: gyulladáscsökkentésre és a megfáradt idegek nyugtatására egyaránt alkalmas, de a népi hiedelmek szerint a molyok ellen is bevethető a ruhás­szekrényben.

Allergén anyagok

Az Agrárszektor egyik cikkében azonban rámutat: olyan rendelettervezet készült az Európai Unióban, amely a levendulát veszélyes növénynek minősítheti. – Tessék? – ahogyan ön felkaphatta most a fejét, kedves olvasó, úgy csodálkoztak rá erre több levendulatermesztő vidéken is, hiszen ez nagyban befolyásolhatja majd a levendulaeladások számát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a levendulát tartalmazó termékek esetében a csomagoláson figyelmeztetést kellene feltüntetni a növényben található allergének miatt. Amellett hogy ezt a termelők túlszabályozásnak gondolják, azt vallják, azért is riasztó ez a megoldás, mert az ipari vegyi anyagok címkéire emlékezteti a vásárlókat. Ami természetesen nem feltétlenül hozza meg a vásárlási kedvet.

Védekező mechanizmus

Mindeközben pedig csak arról van szó – mondják a növényszakértők –, hogy amint az állat-, úgy a növényvilágban is léteznek fajonként bizonyos védekezési mechanizmusok, amelyek elriasztják a növényre támadókat. Ilyenek lehetnek „vegyi fegyverként” (anyagcseretermékként) a jellegzetes szagok, illatok, vagy mondjuk a hagyma esetében a könnyfakasztás. S hát ebből a védekező mechanizmusból a levendulának is jutott – amely egyes emberekből valóban allergiás reakciókat válthat ki. Csak emiatt azonban nem lenne érdemes veszélyesnek titulálni a növényt – hirdetik –, hiszen ez alapján akkor már a búzát (a gluténérzékenyek bizton tudják, miről van szó) vagy az E-számot tartalmazó sót is tiltólistára kellene tenni. Vagy legalábbis a veszélyes alapanyagok listájára.