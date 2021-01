A következő egy évben 570 ezer otthon újulhat meg

A lakosság rövid távú (a következő egy évre vonatkozó) lakás-felújítási és lakás-korszerűsítési kilátásai 2020 negyedik negyedévben ismét erőteljesebbé váltak. E várakozások 14 éves csúcsra emelkedtek. A bejelentett kormányzati ösztönző intézkedések pozitívan hatottak, a felvehető ingyen milliók sokak képzeletét indították be.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A következő egy évben a lakossági szándék szerint a magyar lakásállomány csaknem 14 százalékán végezhetnek felújítási, korszerűsítési munkákat, azaz 570 ezer otthon újulhat meg – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a sárszentmihályi székhelyű Masterplast Nyrt. legújabb közös kutatásából.

A támogatás hárommillió forint is lehet

A lakosság lakásfelújításokra és lakáskorszerűsítésekre vonatkozó 2020. negyedik negyedévi rövid távú (a következő egy évre vonatkozó) várakozásai negyedéves és éves alapon is sokat javultak. E várakozások nemcsak 2020-as csúcsukra értek fel, hanem a 2008-ban kezdődött válság előtti időket idézik. A koronavírus okozta járvány hatása a lakásfelújítási piacra egyáltalán nem volt negatív. A kormányzat október végén több bejelentéssel körvonalazta az új, 2021-ben bevezetésre kerülő lakástámogatási intézkedéscsomagot. Ezek közül kiemelendő az otthonfelújítási program, ami családonként legfeljebb hárommillió forintnyi támogatási összeget helyezett kilátásba. Az összeg nagysága egy komolyabb, átfogó felújítási-korszerűsítési munka finanszírozására is elegendő – azaz valódi, érdemi segítséget jelenthet az érintett háztartásoknak. Ugyanakkor a programban való részvétel feltételei egyelőre nem teljesen egyértelműek, további tisztázások várhatók. Ezek a lakosság számára is világosabbá tehetik a valós lehetőségek mérlegelését.

Mindazonáltal e kormányzati lépés pozitív hatása egyértelműen érezhető a felmérési eredmények alakulásában. A következő egy évben a háztartások mintegy 14 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására. Ha e tervek megvalósulnak, akkor egy éven belül 570 ezer körüli lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat. Ez 80 ezerrel nagyobb szám a harmadik negyedévi megkérdezés eredményénél. A legerőteljesebb a felújítási szándék most is a családi házak lakói körében, e háztartások csaknem 18 százaléka lehet érintett. Ezzel szemben a legkisebb korszerűsítési kedv a panellakásokban élők körében tapasztalható – valamivel kevesebb, mint 10 százalékuk hajlandó erre. A téglaépítésű társasházakban lakók tervei valahol e kettő között helyezkednek el (12 százalék). Budapesten a megkérdezett háztartások 12, a megyeszékhelyeken és az egyéb városokban 13 és 14, a községekben 18 százaléka készül felújításra. Ez utóbbi esetben a 2020 elejétől hatályos falusi csok is plusz ösztönző erőt jelenthet. Hazánk régiói közül a nyugat-dunántúliban érezhető a legnagyobb aktivitás (a háztartások 16 százaléka készül valamilyen felújításra), de az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban is az országos átlagot meghaladó felújítási-korszerűsítési tevékenység várható (15-15 százalék).