A jövő év elején életbe lépő fogyasztóvédelmi módosítások jobban figyelembe veszik a vásárlók érdekeit, és arányosítják a megvásárolt termékek jótállási idejét. Sőt, olyan termékkörök is felkerülnek a jótállási listára, amelyek eddig nem szerepeltek rajta.

Jövő év elejétől változnak a ­jótállás szabályai. Ezekről minden vásárlónak tudnia kell, hogy egy esetleges meghibásodás esetén ismerjék a lehetőségeiket – felkerestük ezért Vári-Kovács Józsefet, a ­Fejér Megyei Békéltető Testület elnökét. A fogyasztóvédelmi ügyekben jártas ügyvéd üdvözli a kormányrendelet módosítását, s azt mondja: az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jót­állásról szóló kormányrendelet (151/2003., IX. 22.) lassan már emberi léptékkel is nagykorú lesz, ezért a jelenlegi módosítás – figyelembe véve a fogyasztóvédelmi jogviták és ellenőrzések tapasztalatait – igen aktuális volt.

Majd felhívja a figyelmet: ugyancsak módosult a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet (19/2014. (IV. 19) NGM) is.

– A jogszabály-módosítás az eddigi egyéves általános kötelező jótállási idő helyett a termék fogyasztói árához igazodó, sávos, 1-2-3 éves jótállási időtartamokat vezet be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása egy év marad, a 100-250 ezer forint értékűeké két év, a drágábbaké három év lesz 2021-től – sorolja a békéltető testület elnöke.

A jogalkotók hozzányúltak a kormányrendelet mellékletéhez is: például a napkollektorrendszerek, napelemek és drónok – így ezekkel is bővül a kötelező jótállás hatálya alá eső termékkör. Jó hír, hogy pontosították a jótállás kezdő időpontját a beszerelést igénylő termékeknél: – Ezeknél az árucikkeknél, ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának, azaz a vásárlásnak a napja lesz. Továbbá lényeges változás, hogy ezentúl lehetséges lesz az e-jót­állási jegy alkalmazása is.

Az elmúlt évtizedek tapasztalataira alapozva még hozzáteszi az elnök: sok probléma volt a javítással kapcsolatos jogszabályokkal. Ezért jó, hogy számos változás lép életbe ezen a téren is: – Javítás esetén a jót­állás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta – emeli ki Vári-Kovács József. Továbbá előírták, hogy azokat a termékeket, amelyek a jótállási időtartamon belül hibásodnak meg, s az első javítás során kiderül, hogy nem lehet javítani, akkor azokat cserélni kell. De van még fontos változás:

– Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, illetve ha 30 napon belül nem javítható, akkor a vállalkozás köteles lesz cserélni azt – üzeni a vásárlóknak a szakember. Ha pedig 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatni kell a fogyasztót. A jogszabály-változások 2021. január 1. napjával lépnek hatályba és az ezt követő vásárlásokra vonatkoznak majd.