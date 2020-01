A gépi munkálatokhoz megfelelő hőmérséklet, enyhe fagy kell

A mezőgazdaságban dolgozók élete manapság már nem áll le az első hó leesésével, és nemcsak azért, mert ritkán van hó, hanem mert az összezavarodott időjárás miatt a talajmunkákat is nehezebb tervezni. Most sem nagyon hízik a jég a tavak felszínén, de arra elegendő a hideg, hogy lehessen talajmunkákat végezni a földeken. Ha mégsem, akkor sincs leállás, mert a közelgő szezon miatt a gépkarbantartás egyre sürgetőbb.

Január hónapot írunk, és ennek megfelelően zord időjárással kellene küzdeni, ehelyett rendszertelenül érkezik a hideg és a meleg, egymás után, így mire felsózzák az éjjel lefagyott utakat, addigra azok maguktól is leolvadnának.

A mezőgazdaság számára sem túlságosan kedvező ez az évszakhoz, illetve a hónaphoz nem illő időjárás. Tavaly egy hosszú aszályos nyár végi és hosszú őszi időszak után megjött az eső, és aztán még több eső, így akkor sok gazda nem tudott rámenni a földjére a nagy munkagépekkel, ez pedig különösen igaz a mélyebben fekvő, vizesebb területekre. A merészebbek nekiestek a tábláknak tárcsával, de a szántással már kevesen próbálkoztak akkor. Most, hogy a föld felszíne a viszonylag enyhe fagyoknak köszönhetően megkeményedett, már szánthatóvá, megmunkálhatóvá vált a fagyos kéreg alatti talaj. Az országutakról több helyen is jól láthatók a hatalmas trágyakupacok, melyek szórásával is a fagyra várnak.

A szántást a tavaszi vetéshez a hagyományos agrotechnika szerint ősszel kell elvégezni, mert az ekevas által felhasított, illetve a kormánylemez által fordított hant a téli hidegben porhanyóssá fagy. Persze ez ritka manapság, hiszen legtöbbször enyhék a telek, tekintve az utóbbi éveket.

Van viszont egy új – vagy csak annak mondott – trend, mely szerint nem szabad a felszántott földet hónapokig nyitva hagyni. Az elképzelés lényege abban áll, hogy mélyen a föld alatt a talaj különböző részeit és az azokban található szerves anyagokat, növényi részeket lebontó baktériumok és gombák hatalmas munkával létrehoznak egy kis ökoszisztémát. Ezek az élőlények az ottani kevés levegőhöz, a viszonylag kiegyensúlyozott hőmérséklethez és főleg a fénymentes viszonyokhoz vannak hozzászokva. Hosszú idő, míg ilyen mostoha körülmények között kialakul egy ilyen életközösség, ám a szántáskor az eke kifordítja a földet, mélyen belevágva a talajba, és ami fent volt, az alulra kerül, az alsó réteg pedig a felszínre jut, így napvilágra kerül az élettel és energiával teli talaj is, amely abban a pillanatban ki van téve a számára pusztító veszélyeknek. A felszínen hol hideg van, hol meleg, néha világos, néha sötét, és megesik, hogy esik az eső, de van úgy, hogy sár van, majd hetekig még harmat sem hullik. Emellett túl sok a szárító levegő, így elkezd pusztulni az ökoszisztéma, miközben a föld mélyén kezdődik újra minden elölről.

Hogy ne az újjászületésre menjen el az energia, sokan úgy járnak el, hogy a szántás után azonnal rámennek a földre, és lezárják a kilométeres nyílt sebeket, elősegítve, hogy a már kialakult élet a talajban tovább fejlődhessen. Ez kulcsfontosságú lehet, hiszen ez a réteg ad majd táplálékot a tavasszal sarjadó kultúrnövényeknek. Ha már a kultúrnövényeknél tartunk, a védelmük érdekében is jó lenne egy komolyabb lehűlés, hogy csökkentse a kár­tevő rovarok, gombák számát, valamint az áttelelő képleteket. Bár nekünk embereknek sem kellemes a nagy és tartós hideg, de a mi betegségeink közül is gátat szab egyiknek-másiknak az alacsony hőmérséklet. Ha az előttünk álló másfél-két hónapban megtörténik a csoda, vagyis kemény fagytól ropoghat a tarló, a szántó és a vetés, akkor szebb termést várhatnak majd a gazdák, a felvásárlók és a fogyasztók is.

A tartós hidegben a vetésnek persze nem ártana egy vastag hótakaró, ami megvédi a fagyástól, de talán erről sem kell még lemondanunk, hiszen elég csak 2013-ra gondolni, amikor március 15-én autókat kellett kiásni a hó fogságából a 81-es főúton, emlékmű koszorúzása vagy veteményezés helyett.