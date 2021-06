A Covid nem hátráltatta a szociális szövetkezeteket Dél-Fejérben

A nagylóki Csicsergő Óvoda előtt éppen ottjártunkkor ültették ki a szociális szövetkezet dolgozói az egynyári virágokat. Kis csúszásban voltak, mert a korábbi esőzés némileg gátolta eddig a munkát.

Eltűnőben a szociális szövetkezetek – ez derült ki az Opten céginformációs szolgáltató országos adataiból. A csökkenés folyamatára a koronavírus-járvány gazdasági hatása is ráerősített. Ezzel ellentétben Fejér megye déli fertályáról három településen is „virágzó” helyi szövetkezetről számolhatunk be. – A belügyminisztériumi támogatás 2017-ben a közfoglalkoztatás önnfenntartóvá válását szolgálta – szögezte le hamarjában Tóth József, Nagylók polgármestere és Vörös Lászlóné Marika, a szociális szövetkezet vezetője.

A közfoglalkoztatás leépült (magyarán nincsenek már munkanélküliek a faluban), a feladatok viszont megmaradtak. Szociális szövetkezetük dísznövény- és zöldségpalánta-neveléssel, fűszerpaprika-termeléssel és -feldolgozással, körterület-karbantartással és szociális feladatok ellátásával (például ebéd házhozszállítása) foglalkozik, de a palettán megtalálható a rendezvényszervezés, illetve a turistaház üzemeltetése is. Alapon és környékén „fogalom” az önkormányzat gyümölcsfeldolgozó üzeme. Minden bérgyártásra vonatkozó igényt ki tudnak elégíteni, már 100 kilogramm beszállított gyümölcsöt és feldolgoznak. A gyümölcslé előkészítéséhez számos géppel (például bogyózó, magozó) rendelkeznek, így az almatermésűek mellett a bogyós és a csonthéjas gyümölcsök feldolgozását is vállalják.

– A járványhelyzet kismértékben befolyásolta szövetkezetünk munkáját, de szerencsére a 100 százalékos, tartósítószer nélküli gyümölcsleveink iránti kereslet nem esett vissza – mondta Szalai János Milán polgármester. – Most, az újranyitást követően egyre több fesztivál- és piacszervező keres meg bennünket, hogy települjünk ki a rendezvényeikre gyümölcsleveinkkel. Folyamatos az új piacok felkutatása, egyre több helyen elérhetők termékeik. Bővítik üzleti partnereik körét, viszonteladóikon keresztül az ország számos településére eljutnak. Jelen vannak a közösségi portálokon, és a kereskedelem fellendítése érdekében web shopon is elérhetők lesznek. A szabadhídvégi szociális szövetkezet a Fókusz pályázat támogatásával startolt annak idején. Működését azóta további két pályázati forrásból is támogatta az országos foglalkoztatási szervezet, így folyamatos a fejlődésük.

– A szövetkezet fő tevékenysége a zöldség- és gyümölcsértékesítés, valamint a feldolgozott termékek (tisztított, aprított zöldségek, savanyúságok) forgalmazása. Az elmúlt évek alatt számos jó együttműködést épített ki a vezetőség a környékbeli szövetkezetekkel, beszállítókkal, közétkeztető cégekkel, éttermekkel – tudtuk meg Papp László polgármestertől. A pandémia időszaka számottevően nem érintette működésüket, az éttermek és a közétkeztető cégek esetén volt megfigyelhető a megrendelések csökkenése, de mára ez is újra visszarázódott a normál kerékvágásba. A működés stabilitását a több lábon állás is segíti, hiszen az értékesítés mellett építőipari, valamint zöldterület-kezelési profilt is visz a szövetkezet.