A befürdött befektetők esete a csalóval, akinek aljassága a nyomozót is meglepte

Pár napja három károsult kereste fel szerkesztőségünket, akik a sajátjukkal együtt az elmúlt évtized során megkárosított, tucatnál több további bepalizott társuk történetét is magukkal hozták.

Pancika egy kedves, szimpatikus idős hölgy, akitől „minden további nélkül autót vennél” – jellemezte az egykor népszerű pénzügyi tanácsadót egy csodálkozó ismerőse, aki korábban egészen véletlenül, a Balatoni út környékén egy társasházban lakott vele. Miközben – ahogyan Zsolt, a szerkesztőségünket felkereső egyik károsult állította – a csalási ügyön dolgozó nyomozó szerint Pancika módszere az egyik legaljasabb volt, amivel bűnüldözői pályája során találkozott.

Az aljasság a bűnözői profizmus szinonimája lehetett a nyomozó szótárában, ugyanis Pancikát ez év tavaszának végén jogerősen csupán felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, vissza csak alig valamennyi pénzt fizetett, és a feje fölül pro forma elárverezett lakásában is évek óta tovább lakhat, elvileg bérlőként, miközben az ügyiratok szerint a havi bevétele 40-60 ezer forint. Úgy látszik: a csaló gyakorlatilag változatlanul élheti tovább mindennapjait, míg az esetenként 5-25 milliós családi megtakarításaikat elveszítő kárvallottak még a nemrég lezárult bírósági eljárások rájuk eső költségeit is maguk fizetik. Zsolt elmondta: az eljárás egy adott pontján a bíróság megkérdezte Pancikát: „hová lett a kicsalt pénz?” A vádlott azt felelte: „befektettem” – és a dolog ennyiben maradt.

A hozományt is bukták

Zsolt feleségével, Judittal érkezett hozzánk, kisvártatva megjött Ottó is, a szerkesztőségi tárgyaló asztala pedig megtelt az ügy sok éve gyűlő dokumentumaival. A beszélgetés a keletkezett több száz oldalnyi bírósági ügyirat árnyékában indult. Először Juditék foglalták össze esetüket.

Pancikát társasházi szomszédjukként ismerték meg, akivel a 2010 előtti években voltak egyre jobb viszonyban. Még az esküvőjükre is meghívták 2013-ban – és utoljára rábízták még a hozományt is, szintén befektetési céllal. Zsolték (úgy) tudták, hogy Pancika civilben pénzügyi tanácsadó, aki teljesen legálisan és szabályosan közvetíti banki partnerei pénzügyi termékeit. Mint mondták: fel sem merült, hogy a banki háttérrel jogosulatlan pénzügyi tevékenységet végez. Ráadásul a belváros közelében szépen berendezett irodája volt – ki gondolhatta volna, hogy meggyőző mosolya egy csalóé?

Akik közül a profik úgy alakítják, hogy egy „ártatlan” beszélgetés fejlődjön odáig, hogy végül az áldozatok szinte maguk kérjék a „szolgáltatást”. Amikorra Juditék már teljesen fellelkesültek a remek befektetés lehetőségétől, Pancika, aki két bankkal is dolgozott, úgy terelte a szót, hogy ne a minimális kamatozású banki termékekhez csináljon kedvet nekik. Juditot idézve: „szinte kérette magát, hogy kimondassuk vele: van más lehetőség is”. Ekkor villantotta meg Pancika a bankinál jobb lehetőséget, amely 3 hónap alatt 10 százalékot hoz. A papírozásra pedig az alábbi ajánlata volt: egyszerű kölcsönszerződést írnak 3 havi lejáratra, de a szerződésben nem a ténylegesen átadott összeget, hanem a 10 százaléknyi hozammal emeltet szerepeltetik. Eközben Pancika egy Juditék előtt is ismert ügyvédre hivatkozott: a szerződéseket vele készíttette, minden rendben van. Ez persze nem volt igaz, a csaló pedig a pénzügyi tranzakció valódi jellegét (befektetés, hozam) elleplezte a szerződésben, egyszerű kölcsönnek tüntetve fel az eseményt. Így meg kellett kérdeznünk Zsoltékat: nem látták át, hogy kétes ügyletbe keverednek? Mint válaszukból kiderült: csupán ártatlan, szokásos „okosságnak” vélték az esetet, így később a feljelentést is bűntudat nélkül tették meg.

Csoportosan tettek feljelentést

A csalás természetrajzához tartozott, hogy a kezdetben kisebb összegekkel indított 3 hónapos befektetési körök 1-2 évig rendben termelték a 10%-okat, de az is a módszer lényegéből következett, hogy a végül beragadó jelentősebb összegből is, egy ideig még folyamatosan szivárgott vissza valamennyike a végsőkig reménykedő károsultaknak.

Így Juditék, akik már korábban is sejtették, hogy valami nem stimmel, a fölismerésre, hogy csalás áldozatai, csak 2016 tavaszán jutottak. Az első sokk után ügyvédi fizetési felszólítást küldtek Pancikának, majd végrehajtót bíztak meg a kintlévőség behajtásával, de mindhiába. Kiderült: az asszonynak hivatalosan egy vasa sincs, sőt más károsultak korábban már a lakását is elárvereztették a feje fölül. Bár, érdekes módon, az árverezési liciten győztes fehérvári cég a hivatalosan vagyontalan Pancikát nem tette ki a lakásból – immár 3 éve. Továbbá tevékenységi körébe az ingatlan-bérbeadást és -üzemeltetést röviddel a licit kiírása után, de még annak megnyerése előtt vette föl.

Zsolt ekkor, élve a személyes kapcsolat nyújtotta lehetőséggel, a közösségi médiában levelet írt Pancika ismerőseinek, rákérdezve: nincs-e köztük bárki, aki hasonlóan járt? Kis kutakodással számos sorstársat derített föl; később ezek egy részével csoportot alkotva tettek 2017-ben feljelentést a csaló ellen. Zsolték szerint a károsultaknak csak közel a fele ment végül bíróságra. Ide kapcsolódik az ügy egyik kedves részlete is, hogy később ugyanazon a bíróságon kötelezték Zsoltot a közösségi médiában kiküldött levél miatt jóvátétel megfizetésére Pancikának, jó hírnév megsértése miatt, amely bíróságon egy büntető és egy pótmagánvádas eljárásban is jogerősen kimondták: Pancika csaló.

Zsolték Ottóval csak későn ismerkedtek meg – ahhoz képest, hogy Ottó már 2009 óta üzletelt az asszonnyal. Első feljelentését Pancika ellen pedig 2013-ban megtette. Ottó kölcsönszerződés és kiállított váltó alapján 27 milliót követelt vissza a csalótól, azonban a nyomozást 2014-ben a rendőrkapitányság vizsgálati osztálya – bűncselekmény hiányában – megszüntette. Ottó erre panaszt emelt, és ügyvédi fellebbezését követően, a Székesfehérvári Járási Ügyészség ismét nyomozást indított – ám 2015 februárjában ezt is megszüntették. Ottó másodszori panaszát már csípőből dobta vissza a nyomozó hatóság, így végül 2015 májusában pótmagánvádas eljárást indított.

Amit Ottó sem értett

Az impulzív fiatal házaspárral szemben Ottó a mértéktartó, tapasztalt üzletember benyomását keltette, ám kezdetben ő sem gyanakodott Pancikára. Mint elmondta, eleinte ő csupán azt nehezményezte, hogy az asszony apró ajándékokkal és a számára zavaró egyéb személyeskedésekkel folyvást túl akart terjeszkedni az üzleti kapcsolatokon. Később, az ügy egészével kapcsolatban pedig nem értette: hogyhogy nem talált bűncselekményt az ügyészség, illetve hogy a pótmagánvádas eljárás megindításához miért volt olyan nehéz jogi képviselőt találnia Fehérváron. Mint elmondta: öt jó nevű ügyvédet is fölkért, de mind visszautasította. Hatodjára talált csak olyan helybelit, aki elvállalta képviseletét a Székesfehérvári Járásbíróságon. Azt sem értette teljesen: az eljárás alatt miért (ő) kapott vagyonosodási és több évet bevonó NAV- vizsgálatot.

Az Ottó által kinyitott bírósági mappából kiderült: Pancikának 2015-ben még volt egy 22,5 milliós hitele, amelyet – a bírósági dokumentumok alapján – havi 10 ezer forintjával törlesztett. Ez 2250 hónap, azaz 187,5 évnyi (!) futamidőt jelent. E mellé volt egy 52 ezer svájci frankos hitele is, amelyre jelzálogjogot jegyeztek be az emeleti társasházi lakásra.

Ki tudja, mi változott addigra, de 2017-ben Zsolték csoportos feljelentését már befogadták a hatóságok. Mint a vádiratból kiolvasható: a 9 feljelentőnek együtt bő 60 milliója tűnt el. 2019 tavaszán szinte egyszerre ért véget ügyük Ottóéval. Bár a bíróság összesen mintegy 10 millió visszafizetésére kötelezte a csalót, pénzt vissza eddig még nem kaptak. Ám – mint egybehangzóan fogalmaztak – azt azért szeretnék elérni, hogy Pancika mégse élhesse tovább úgy az életét, mintha mi sem történt volna.

Felkerestük az asszonyt is, aki egy hónapja immár hivatalosan is többrendbeli csaló. Ugyanott él, mint 10 éve, de mindhiába nyomtuk neve mellett közel fél órán át a kapucsengőt – persze megszakításokkal –, nem reagált. Lehet, hogy épp nyaral valahol, vagy csak bevásárolni szaladt el otthonról. De az is lehet, hogy ő volt az a hölgy a pongyolában, aki néhány percnyi csengetés után kikönyökölt odafönt a folyosó korlátjára, és csak nézett le ránk vizslató tekintettel, némán.