Zöldárammal hajtanák a paksi járműveket

Egy gazdasági szempontból is önfenntartó energiarendszer, lényegében mérlegkör jönne létre

A Paks környéki települések új zölderőművei és a város szintén új, három kis naperőműve áramát használnák a Duna-parti város és agglomerációja közlekedésében a most lendületet kapó Protheus-terv szerint – írja a Világgazdaság. Az e-buszok beszerzésére még az első fél évben kiírjuk a közbeszerzési pályázatot – mondta Bana János gazdasági ügyekért felelős alpolgármester.

Hamarosan megjelenhetnek a paksi közlekedésben az elektromos buszok, kishaszonjárművek, taxik és kerékpárok, s az önkormányzat már megkezdte az e-személyautók kipróbálását is. Az árammal hajtott járművek elterjesztését célzó Protheus programot már 2014-ben elfogadta a városvezetés, de a megvalósítás csak azután vehetett lendületet, hogy az elgondolás a múlt évben elnyerte az ehhez szükséges, 600 millió forintos EIB-támogatást.

A Protheus nem egyszerűen az elektromos meghajtásról szól, a program keretében ugyanis egy gazdasági szempontból is önfenntartó energiarendszert, lényegében mérlegkört szeretnénk létrehozni

– mondta a Világgazdaság kérdésére Bana János, a város gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere.

A villamos energiát részint a környező településeken telepített kis teljesítményű megújulóenergia-termelő egységek, részint a program keretében telepítendő, három megawattos naperőmű adná.

A fogyasztóknak több csoportjuk lenne.

A legnagyobbat azok az elektromos buszok alkotják a terv szerint, amelyek majd a városi tömegközlekedést, az atomerőműbe való munkába járást, illetve a környező települések közötti utazást szolgálnák.

Tíz e-busz, valamint kishaszongépjárművek és a töltésükhöz szükséges infrastruktúra létesítésére, továbbá a buszok tárolására és javítására szolgáló garázs létesítéséhez a város IKOP-támogatást nyert el.

A beszerzésre szóló közbeszerzési eljárást még az év első felében kiírják.

Az említett garázs mellett lesz a 3 megawattos naperőmű.

Nem lenne meglepő, ha indulna a tenderen a kínai Yutong Busz elektromos buszgyártó, amelynek küldöttsége tavaly a paksi tömegközlekedés tanulmányozására a városban járt.)

A Protheuson belüli áramfogyasztók másik csoportját a taxik alkotnák Bana János tájékoztatása szerint. Pakson most öt-tíz taxi szolgálja ki az igényeket, e-taxiból is ugyanennyi lenne. Előbb azonban tesztelnék a megoldást különböző gyártók elektromos autóival, a tesztelésre a város és a 2014-ben alapított Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. pályázatot írt ki a taxisoknak. A tesztüzem napi hat órában, június 25-től június 28-ig tartana. Az e-teszt utáni folytatás azon múlik, hogy a taxisok hozzájuthatnak-e a járművekhez számukra kedvező, azaz a város anyagi támogatását is tartalmazó lízingkonstrukcióban. Erről még egyeztetni kell.