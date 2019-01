Valóban kevesebbet fizetünk a tartós tejért

A nyers és friss tejek után január elsejétől a tartós tejek általános forgalmi adója is öt százalékra csökkent.

A Tej Terméktanács folyamatosan monitorozza a tartós tejek kiskereskedelmi árát, és úgy látják: a vásárlók tizenegy-tizenhárom százalékos árcsökkenéssel találkoznak a boltokban – írja a hirado.hu.

Csak a tartós tejek áfája csökkent, hiszen a nyers és a friss tejek után fizetendő forgalmi adó már 2017-től alacsonyabb lett. A kormány lényegében a folyamatot fejezte be azzal, hogy most az UHT és az ESL tejek áfája is 18 százalékról ötre csökkent.

Az UHT dobozokat a felbontásig szobahőmérsékleten is eltarthatjuk, az ESL tejeket pedig a hűtőpultból vásárolhatjuk meg – mondta el Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A fogyasztóknak fontos tudni, hogy ezek a tejek nem azért állnak el ilyen sokáig, mert bármilyen tartósítószert tartalmaznak, hanem a pasztőrözés miatt. Az eljárással elpusztítják a mikroorganizmusokat és a káros anyagokat, és a doboz hét rétege biztosítja, hogy a tej sokáig eltartható.

Az ESL tejek 21 napig, az UHT technológiával készített tejek pedig több hónapig tárolhatók. „Az Európában előállított UHT tejek egy része kibírja a hajóutat akár Kínáig is, és ott is több hónapig a polcon tarthatók” – hangsúlyozta az igazgató. Csodálatos élelmiszer-biztonsági technológiáról van szó – tette hozzá.

Közölte: tavaly az év második felében a Tej Terméktanács folyamatosan figyelte, hogy mennyibe került a tej, és ehhez rögzítette a januári árakat. Azóta is hetente figyelik az árindexet, és Harcz Zoltán szerint megállapították, hogy a kiskereskedelmi láncok a fogyasztóknak adták a 11-13 százalékos árcsökkentést.

Arra a felvetésre, hogy korábban – nem ritkán azért, hogy trükközzenek az áfával – szlovák területről özönlött Magyarországra az UHT tej, Harcz elmondta: változott a helyzet, és nyolc év alatt megfordultak az arányok: a hűtendő tejek mintegy 100 százaléka, az UHT tejeknek pedig nagyjából 85 százaléka magyar.

Korábban ezek az arányok pont fordítottak voltak, Szlovákiából és Csehországból áramlott be az import tej. Nem feltétlenül ez okozta a problémát, hanem inkább az, hogy a szlovák és cseh tejek általában a legolcsóbbak voltak a piacon – mutatott rá.

A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta: sokat vásárolt úgy tejet, hogy ugyanabból az üzemből, azonos gyártási idővel a szlovákiai árnál 50-100 forinttal olcsóbban tudta Magyarországon megvenni.

A terméktanács úgy vélte, ez a különbözet csak áfacsalásnak vagy dömpingárnak lehet következménye, ez utóbbit viszont kizárták, hiszen akkora készletek érkeztek az országba, hogy a szlovák feldolgozók nem értékesíthették a teljes mennyiséget ár alatt.

„Sokat tüntettünk, tárgyaltunk, bejelentettük a nagykereskedőket a hatóságoknál, mire elértünk odáig, hogy megforduljanak az arányok” – hangsúlyozta.

Az áfacsalt import olyan irreálisan alacsony áron érkezett az országba, amely a hazai értékesítési lehetőségeket is befolyásolta, hiszen ehhez az illegálisan lenyomott árhoz kellett alkalmazkodnia a hazai tejtermelőknek is – tette hozzá.

Fontos, hogy azt a jó minőségű nyers tejet, amit Magyarországon nyernek ki a termelők, az országon belül dolgozzák fel bármilyen tejtermékké, és itt is próbálják meg eladni. A magyar külkereskedelmi mérlegből is kiderül, hogy a nyers tej külföldre megy, és helyette feldolgozott termékek érkeznek az országba.

Ráadásul a kereskedelmi politika az árakat is lejjebb nyomja – ha Északnyugat-Európában túl sok tejet termelnek, akkor igyekeznek megszabadulni a feleslegtől, hogy a belső piacukon magasan tarthassák az árakat – ismertette.

A következő lépés, hogy a terméktanács elmagyarázza a fogyasztóknak: vegyék meg a közismert magyar márkákat. Fontos a közösségi marketing és a növényi alapú italokkal kapcsolatos felvilágosító kommunikáció is, hiszen a növényi italgyártók bármilyen italra – rizs, zab, mandula – ráfogják, hogy tejről van szó.

Abból látszik, hogy a tejtermékek marketingszempontból még mindig értékesek, hogy margarint vajas ízesítéssel adnak el vagy egy rizses növényi terméket joghurtkultúrával egészítenek ki. A terméktanács tiszteletben tartja, ha egészségügyi okokból növényi alapú italokra kell cserélni a tejet, de elvárják, hogy ezekkel a folyadékokkal kapcsolatban is megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók.