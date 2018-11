Új gépjárművédelmi megoldást dolgozott ki az Antenna Hungária és a P.T.B. Pajzs Kft.

A nem blokkolható rendszer a dolgok internete hálózatát (IoT) használva egyszerre több titkosítási kulcsot alkalmaz.

Árki Zsolt, az Antenna Hungária műszaki igazgatója elmondta: több százmillió forintos beruházással építették ki a saját IoT hálózatukat, amit a Pajzs autókba helyezett nyomkövető rendszeréhez használ.

Az Antenna Hungária országszerte több mint 200 telephelyen biztosít vezeték nélküli szolgáltatásokat, az IoT-vel 2015-ben kezdtek el foglalkozni, okosmérőrendszereket üzemeltetnek különböző szolgáltatóknak. A hálózat folyamatosan bővül, jelenleg a lakosság közel 60 százalékát érik el több mint 500 településen – mondta.

Az MTI kérdésére közölte: a technológia kifejlesztésére közel 50 millió forintot fordítottak.

Árki Zsolt ismertette: az úgynevezett Lorawan hálózat – mint az új autóvédelmi megoldás egyik fő eleme – energiahatékony, akár 5-10 éves élettartamot tesz lehetővé, hálózatfüggetlen elemes tápellátással.

A hálózathoz nem szükséges SIM kártya. Az adatok titkosítottan futnak a hálózatban, csak előre regisztrált eszközök kapcsolódhatnak, az adatok az AH saját szerverére kerülnek, külföldre nem kerül adat. A cég az IoT-ban vezető szerepet szeretne betölteni, a hálózat bővítése mellett komplex okos város és okos mérés szolgáltatások piacra vitelét tervezik.

Tímár László, a P.T.B Pajzs Kft. tulajdonos-ügyvezetője arról számolt be, hogy az új távfelügyeleti rendszer négy elemből épül fel: az autót felügyelő alacsony fogyasztású kommunikátor egységből, a Lorawan hálózatból, felügyeleti szerverből, és a webes felületből, illetve mobiltelefonos alkalmazásból.

A cég 17 éve van jelen a saját fejlesztésű gépjárművédelmi rendszerrel, ilyennel ellátott autót a működése óta még nem loptak el – mondta. Az új megoldást idén június óta tesztelték, az meghatározza a jármű pozícióját, sebességét, külső hőmérsékletét. Az autó használata távolról is blokkolható. Előnye, hogy nem lehet leárnyékolni, energiafogyasztása alacsony, azt akár motor nélküli járműbe is be lehet építeni. A szolgáltatás nem igényel élőmunkát, automatikusan működtethető. A védett eszköz bármi lehet, elkezdődtek a fejlesztések, és a jövőben személykövetésre is fel lehet majd használni a technológiát – ismertette. A szolgáltatás díja jelenleg nagyjából egy zenei applikáció havidíjának felel meg.

A következő tíz évben több mint 500 ezer felhasználóra számítanak az eszközvédelem területén.

