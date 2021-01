Közel háromszázezer fiatal munkavállalót érint az szja-mentesség

Majdnem háromszázezer fiatal munkavállaló zsebében maradna nagyobb összeg, és csökkenhetne a feketefoglalkoztatás is – szakmai vélekedés szerint ezek volnának a legfontosabb következményei az egy hete bejelentett új kormányzati adóelképzelésnek. A 25 évnél fiatalabbaknak járó személyijövedelemadó-mentesség nagyjából évi 150 milliárdjába kerülne az államnak.

„Több gazdasági, adózási, munkaügyi hatással is számolni kell” – kezdte a Magyar Nemzetnek adott elemzését Honyek Péter adószakértő, amikor arra kérték, mutassa be a legújabb kormányzati terv, a 25 évnél fiatalabb munkavállalókat majdan megillető személyijövedelemadó-mentesség lehetséges hatásait. A PwC Magyarország szakembere először is az elérhető munkaügyi statisztikákból idézett. Ezek szerint nagyjából harmincezren dolgoznak a 15–19 éves korosztályban, miközben 258 ezer 20–24 év közötti alkalmazottat tartanak nyilván.

Így a tervezett módosítás 288 ezer fiatalt érintene.

„Érdemes megjegyezni azt is, hogy a kereseti adatok szerint a 25 évnél fiatalabbak bruttó átlagfizetése háromszázezer forint körül alakul, amiből két fontos adat számolható ki” – fogalmazott Honyek Péter. Az egyik, hogy a tervbe vett szja-mentesség átlagosan havi 45 ezer forintot jelenthetne az érintetteknek, minden bizonnyal ennyivel kellene kevesebb közterhet befizetniük, ennyi maradna a zsebükben. Másrészt – maradva ezeknél a számoknál – az államnak évente 155 milliárd forintos kiadást jelentene az intézkedés.

Az adószakértő a lehetséges hatásokról szólva azzal kezdte: mindenekelőtt lényeges, hogy a személyi jövedelemadó egykulcsos rendszere jelenleg az arányosságra épül.

„A fiatalok mentessége jelentős kivétel lenne, ahogy annak számít a négy vagy több gyermeket nevelő anyákat mentesítő, 2020 eleje óta élő szabály is” – magyarázta a szakember. A gyakorlati következményekre áttérve úgy vélte:

a legfontosabb hatás nyilvánvalóan az lenne, hogy emelkedne az érintett majdnem háromszázezer fiatal fizetése, a 150 milliárd forint körüli összeg így elkölthető pénzként jelenne meg a gazdaságban. Azaz a lépés növelheti a fogyasztást.

„Fontos lehet az is – folytatta Honyek Péter –, hogy a szja-mentesség tisztíthatná a foglalkoztatást, a fiatalokat kevésbé alkalmaznák feketén. A bővülő fogyasztás és a tisztuló munkaügyi viszonyok más adókon keresztül állami bevételt jelenthetnének, vagyis hozhatna is valamennyit a közkasszának az szja-mentesség bevezetése.”

Elképzelhető mindezek mellett, hogy az adómentesség miatt többen döntenének úgy, hogy hamarabb állnak munkába, ahogy a diákszövetkezetek helyzete is megváltozna.

„A szövetkezetekben dolgozó diákok bére már most is mentesül a járulékfizetés és a munkáltatói közterhek alól, ha a személyi jövedelemadót sem kellene megfizetni, akkor semmilyen közteher nem jönne szóba ennél az alkalmazási módszernél” – magyarázta Honyek Péter, majd két adóügyi szempontot is megemlített. Az egyik, hogy az érintett fiatal munkavállalók minden bizonnyal kevesebb Szép-kártya-juttatást választanának kafetériaként, ennek oka pedig a puszta számszaki megfontolás. Az szja-mentesség bevezetésével a Szép-kártya most létező adóelőnye jelentősen csökkenne a bérhez képest. Másrészt mivel a 25 évnél fiatalabbak nem fizetnek majd szja-t, így személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékát sem ajánlhatnák fel.

A számítások elvégzésekor, a lehetséges hatások felvázolásakor a szakember a miniszterelnök általános jellegű közléséből indult ki, de a részletszabályok mindig fontos pontokat tartalmazhatnak. Orbán Viktor egy hete jelentette be, hogy 2022. január elsejétől azok a fiatalok, akik még nem töltötték be a 25. évüket, személyijövedelemadó-mentességet kapnak. A kormányfő akkor úgy vélekedett: a gazdasági kilábaláshoz a nyugdíjasok, a családok és a vállalkozások mellett a fiataloknak is anyagi segítséget kell adni.

