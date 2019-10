Megéri ingatlanszakértőt fogadni!

Kovácsék nem tudták, hogyan kell házvásárláskor jó hitelt igényelni. Tóthék meg nagyot akartak markolni a lakáseladáson. Mindkét család bődületesen nagyot bukott, mert nem kérték hozzáértő segítségét.

Az éppen hogy gyarapodásnak induló, fővárosi Kovács család megörült a babaváró és a csok-hitelnek. De hiába olvastak utána, tájékozódtak a bankok honlapjain, a hiteligénylés macerájába Kovács apuka végül belefáradt. Mire végre beadta a kérelmeket, lejárta a lábát, rengeteg időt pazarolt el a pénzintézetekben, és végül nem is a legjobb konstrukcióban jutott hitelhez. A számára elérhető legjobb lehetőségnél több mint 2 millió forinttal többet kell majd visszafizetnie. De ezt csak utólag tudta meg.

Tóthék vidéki, kisvárosi lakásukat akarták eladni. Eszükbe sem jutott jutalékért dolgozó ingatlanost hívni, inkább hirdettek a helyi apróban, és fogadták az összevissza érkező lakásnézőket. Mivel fogalmuk sem volt, mennyit ér valójában a lakás, annak adták el, aki a legtöbb pénzt ígérte. Ám az összeg így is messze elmaradt az aktuális piaci áraktól. A nyugdíjas Tóth házaspár majdnem 4 millióval kapott kevesebbet, mint ha ingatlanszakértő segítségét kérték volna.

Idegeskedésből, időpazarlásból és pénzkidobásból mindegyikőjüknek jutott, mégpedig csakis azért, mert nem kérték szakértő segítségét. Az ingatlanbazar.hu utánajárt, miért éri meg szakértővel dolgozni.

Az adatbázis a legnagyobb kincse

Az ingatlanos szórólapozik, hideghívásokat bonyolít, korábbi ügyfeleiből kiindulva gyarapítja kapcsolati tőkéjét, adatbázist épít, hirdet az ingatlanbazar.hu-n, kiajánlásokat ír.

Ismeri az ingatlanos portálokat, pozícionálja hirdetéseit, naprakészre frissíti azokat. Ennek a munkának a vevő látja a legnagyobb hasznát. Minél nagyobb az ingatlanos adatbázisa, annál több, a vevő számára megfelelő lakást tud kiajánlani. Az ügyfélnek nem kell idejét feláldozva keresgélnie, helyette megteszi ezt a szakember.

Saját gárdát mozgósít

A többéves múlttal rendelkező ingatlaniroda saját ügyvéddel, energetikussal, pénzügyi szakemberrel dolgozik, intézi a földhivatali bejegyzést, a banki eljárásokat, amelyekbe beleértendő a (falusi) csok-hitel és a babaváró hitel megigénylése. Begyűjti a szükséges dokumentumokat az eladótól, a vevőtől, ha kell, a kivitelezőtől is. Akár új, akár használt ingatlanról van szó, az adásvétel egész ügymenetét koordinálja.

„Biztonságot, szaktudást nyújt a vevőnek, aki ezzel időt, energiát, pénzt spórol” – állítja Meszlényi Tamás, az OpenHouse ingatlanközvetítő hálózat szegedi irodájának tulajdonosa.

„Ugyanezeket a szolgáltatásokat nyújtja az egyéni vállalkozóként működő ingatlanos is” – teszi hozzá Vass Sándor, aki szerint az ilyen ingatlanosok tarsolyában is ott van az energetikus, a pénzügyi szakember, az ügyvéd. Az ingatlanos az adásvételi szerződés aláírásáig, sőt, még azon túl is segíti partnereit.

Mégis, a laikus ügyfél talán jobban megbízik egy irodában, stabilabbnak, biztonságosabbnak érezheti érdekképviseletét. Vass Sándor eloszlatja a kétségeket: valójában nem az iroda, hanem az adott szakember rutinja, tapasztalata nyom sokat a latba. Szerinte,

ha valaki több évet tölt el ezen a területen vállalkozóként és még megbízható is, hiteles személyként dolgozhat a piacon.

Széles kapcsolathálózatot épít ki bizonyos ingatlanirodákkal, kivitelezőkkel, más egyéni vállalkozó ingatlanosokkal. A kölcsönös jó viszonyba sokszor az is belefér, hogy egymás „lakásait” is ajánlják saját ügyfeleiknek.

Kisujjában a hiteligénylés

Ha a vevőnek sem ideje, sem tudása a hitelügyintézéshez szükséges kérelmek, a bankoktól kapott hitelajánlatok között eligazodni, segít az ingatlanszakértő pénzügyi tanácsadója.

Lakóparkos rutin

Rengetegen belefutottak már befuccsoló ingatlankivitelezésbe, amely aztán minden pénzüket elvitte – a kivitelező miatt. A többéves tapasztalattal rendelkező iroda épülő lakóparkok, társasházak kivitelezőivel is szerződésben áll, ezért megkerülhetetlen az új építésű vagy éppen még kivitelezés alatt álló lakások megvásárlásánál. A felkészült iroda jól ismeri a kiszemelt lakást kivitelező céget, korábbi munkáit, esetleg utána is járt a korábban értékesített ingatlanok tulajdonosainál, mennyire elégedettek.

Utánanéz a kivitelező cégre vonatkozó információknak, hitelesen tájékoztatja az érdeklődőt arról, hogy a cég mennyire tartja be a határidőket, milyen minőséget produkál.

A hosszú távon is hiteles, jó megítélésű ingatlaniroda objektív módon a hibákról sem hallgat.

Például a lakóparkok kivitelezői általában saját jogászukra bízzák az épülő ingatlan jogi ügyeit, az adásvételi szerződést is egységesen vele készíttetik el, ám egy meghatározó ingatlaniroda díjmentesen átnézeti saját jogászával is a megkapott szerződést, és ezzel is az ügyfél biztonságérzetét növeli.

Összehoz a kivitelezővel

Az ingatlaniroda közvetít a kivitelezőcég és a vevő között, folyamatosan nyomon követi az építkezést, a műszaki tartalom és a kivitelezési tervek megvalósulását. Már az első kapavágástól rendelkezik az ingatlanra vonatkozó összes műszaki információval, és ezeket ügyfele rendelkezésére is bocsátja. Jótállási, kártérítési kérdésekben elvileg már nem kell fognia ügyfele kezét, de a gyakorlatban még ekkor is segíti őt. Az utókövetés hosszú távon az iroda érdeke is.

„Vannak olyan tapasztalt, »magányos farkasok« is, akik egyéni vállalkozó ingatlanosként ugyanilyen hatékonysággal tudnak részt vállalni a folyamat koordinálásában” – hangsúlyozza Vass Sándor.

Ismeri a lakáspiaci trendeket

Az ingatlanszakértő használt lakás esetében teljes körű tájékoztatást ad az árról, az adott ingatlan állapotáról, előnyeiről, hátrányairól. Felhívja a figyelmet a várható piaci trendekre, ha szükséges, friss piaci elemzésekkel segíti a döntést.

A környék fenegyereke

Jó esetben több adásvételt is lebonyolított már az adott városrészben, településen. Ezért ismeri a lakóközösséget, a közlekedési viszonyokat, az infrastruktúrát: például milyenek a parkolási lehetőségek, a szolgáltatószféra, a tömegközlekedés.

Ő a kulcs(os) ember

Ha az eladónak nincs ideje „mutogatni”a lakását, megteszi helyette az ingatlanos. Csak egy kulcsot kell neki adni, és ő megbízhatóan képviseli ügyfelét a vevő előtt. Ezzel idő, energia spórolható meg. Bérbeadásnál előre tájékoztatja a bérlőt a várható rezsiről, a közös költségről. Ha minden jól megy, elég, ha a szerződés aláírásakor találkozik a két fél egymással.

Emberismeret

Az ingatlanosok az évek során tapasztalatot szereznek az ügyfelekről. Vass Sándor elmondta, már az első telefonhívásból kiszűrhető, a főbérlő számára ideális bérlővel beszél-e. Ha nem, már le is beszéli az adott bérleményről. A személyes találkozásnál nem fél kikérdezi a leendő bérlőt, igyekszik minél több információt beszerezni a főbérlő számára.

Ő a közös nevező

A vevő és az eladó, illetve a bérlő és a főbérlő érdekeit összehangolja, ártárgyalást folytat, konfliktust kezel a két fél között. Számára nincs hétvége, nincs este és reggel: telefonja mindig csörög.

+ 1 érv: Jutalékért biztonság jár

Jutalékot az eladó, illetve a bérbeadó fizet az ingatlanosnak. Mivel az ingatlan mindig nagy értéket képvisel és az adásvétel mögött bonyolult jogi, illetve pénzügyi háttér húzódik meg, laikusként óriásit bukhat az ügyfél egy-egy balul sikerült ügylet után. Az ingatlanos ettől a kellemetlenségtől védi meg ügyfeleit. Ezért ne sajnálja a jutalékot tőlük!