Sikeresen elindult az azonnali fizetési rendszer

Ma éjfélkor elindult az azonnali fizetési rendszer (AFR) a hazai bankokban. Az első tesztelési eredmények szerint a rendszer rendben működik, kisebb problémák adódnak.

A kimenő utalások kezelése kapcsán az élesítés néhány kisbanknak okozott komolyabb problémát, ám a Világgazdaság tesztelése alapján reggel 6 órától azoknál a pénzintézeteknél is, ahol éjjel egy körül még visszautasításra kerültek a megbízások, már gond nélkül működött az átutalás.

Az elfogadói oldalon több gond is akad. A Portfolio.hu éjszakai tesztje hívta fel arra a figyelmet, hogy a K&H netbanki rendszere az átállás napján hajnali 3 óráig nem működött, így az ügyfelek nem tudtak arról tájékozódni, hogy az utalás megérkezett-e a számlájukra – miközben a sikeres küldést le tudták ellenőrizni a küldő bank rendszerében.

Más pénzintézeteknél egyelőre a beérkező utalás visszajelzése körül érződik probléma: miközben az azonnali átutalási megbízások átmennek a rendszeren, sőt 5 másodpercen belül a netbanki számlák szerint teljesülnek is átutalások, azaz az összegek megérkeznek a számlákra, az átutalást kapó ügyfelek erről nem, vagy csak később kapnak üzenetet – még akkor is, ha előzetesen arról rendelkeztek, hogy minden számlamozgásról érkezzen hozzájuk sms-üzenet. Így van ez az egyébként az AFR-rendszerbe fogadóként belépő Magyar Államkincstárnál is. Az esetenként 40 perces vagy még hosszabb késéssel érkező jóváírásról tájékoztató sms-ek küldése persze azzal is összefügghet, hogy reggel – a most folyamatosan futó banki tesztek mellett – rendkívül sok ügyfél próbálja ki az új pénzátutalást.

A lap szerint fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy

a rendszer szabályai szerint csak a meghiúsult (20 másodperc alatt le nem futó) tranzakciókról kötelező azonnali üzenetet küldeni.

Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank múlt heti tájékoztatóján jelezte: a telekommunikációs szolgáltatásokért (azaz az sms-ek ügyfélhez történő megérkezésének idejéért) nem felelősek a pénzintézetek.

A Világgazdaság tesztelése alapján a másodlagos azonosítók felvitele viszonylag jól támogatott minden szolgáltatónál – könnyen, gyorsan rögzíthetjük a mobilszámunkat, email-címünket, illetve adószámunkat/adóazonosító jelünket a pénzintézetek netbanki rendszerén keresztül. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy bár egy számlához több ilyen jelet is rögzíthetünk, egy jel csak egy számlához köthető. Azaz, ha valaki több banknál is számlát vezet, érdemes a mobilszámát az egyik, email címét a másik pénzintézetnél megadni. A rendszer úgy van beállítva, hogy ahhoz a számlához rendeli a másodlagos azonosítót, ahol a regisztráció később történt meg.