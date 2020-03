Már most elvégzi az éves karbantartásokat a Budapest Airport

A munkálatokat a szakemberek már el is kezdték az 1-es futópályán.

Már most elvégzi a Budapest Airport a Liszt Ferenc-repülőtér futópályáig, gurulóútjain és forgalmi előterein az éves karbantartásokat – közölte a repülőtér üzemeltetője csütörtökön.

A Budapest Airport ezeket a karbantartási munkákat általában nem sokkal a nyári csúcsidőszak előtt végzi el, és emiatt a környék lakói nagyobb zajhatásnak vannak kitéve, mivel az egyik futópályát le kell zárni. Most azonban a repülőtér alacsony kihasználtsága miatt a lakókat lényegesen kevesebb hatás éri.

A munkálatokat a szakemberek már el is kezdték az 1-es futópályán, és ott április 3-án be is fejeződik a karbantartás, a 2-es pályán zajló munkálatokat már szervezik, a kezdés időpontjáról az üzemeltető később ad tájékoztatást.

A Budapest Airport tájékoztatott arról is, hogy a korábban meghirdetett ablakszigetelési programot néhány hónappal később indítja csak el, mivel az személyes konzultációval és műszaki felméréssel kezdődne. A koronavírus-járvány miatt azonban a halasztás mellett döntöttek, és erről tájékoztatták az érintett települések önkormányzatait.