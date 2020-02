Már kilencezer kisgyermekes család jelzáloghitele csökkent

Fontos tudni, hogy a hitelelengedés lehetőségével azok a családok is élhetnek, ahol úgy bővül a család, hogy már vannak gyermekek.

A családtámogatások egyik formájaként 2018. január 1-je óta igényelhetik a családok jelzáloghitel-tartozásuk csökkentését, majd a kormány a családvédelmi akcióterv keretében tavaly júliustól tovább szélesítette a jogosultak körét és a támogatás összegét. Azóta a kormány már a második gyermek születésekor is 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállal át a családok jelzáloghiteléből.

Az eltelt fél év alatt közel kétszer annyian igényelték a tartozás csökkentését, mint korábban összesen másfél év alatt. Az intézkedés bevezetése óta összesen több mint 9000 kisgyermekes család jelzáloghitele csökkent 13 milliárd forinttal – közölte vasárnap a Magyar Nemzettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Fontos tudni, hogy a hitelelengedés lehetőségével azok a családok is élhetnek, ahol már vannak gyermekek, tehát ha egy kétgyermekes családba harmadik gyermek születik, illetve egy háromgyerekes családba negyedik, akkor is 4-4 millió forinttal lesz kevesebb a családok jelzáloghitele, és a lehetőség a kamattámogatott csok-hitelek esetén is érvényes.

Az igénylés már a várandósság 12. hete után benyújtható, a kérelmeket a lakás fekvése szerinti megye székhelyén működő járási hivatalok (Pest megyében és a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala) lakástámogatási ügyfélszolgálatain, valamint bármelyik kormányablakban (továbbítás céljából) lehet személyesen benyújtani.

A családvédelmi akcióterv eddigi intézkedéseinek valamelyikét már mintegy 110 ezer család vette igénybe. A kormány célja, hogy tovább bővítse a családtámogatásokat.

