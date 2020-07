Magas fizetést várnak el a pályakezdő fiatalok

Legalább kétszázötvenezer forintos nettó fizetést tartanának ideálisnak a 26 év alattiak, de a pályakezdők bérigénye is meghaladja a kétszáznegyvenezer forintot. A Budapesten élő fiatalok átlagosan tíz százalékkal magasabb jövedelmet tartanának elfogadhatónak, mint vidéki társaik. A korcsoport átlagkeresete ugyanakkor jelentősen elmarad ettől az összegtől.

Átlagosan 230 ezer és 250 ezer forint közötti nettó fizetést tartanának elfogadhatónak a 16 és 26 év közötti fiatalok – derítette ki a Zyntern.com állásportál háromezer fiatal bevonásával készített felméréséből a Magyar Nemzet.

Ez az összeg nagyjából megegyezik az országos nettó átlagkereset mértékével. Nem egyforma a fiatalok bérigénye: Budapesten átlagosan tíz százalékkal magasabb összeget tartanának elfogadhatónak, mint vidéken. Míg a fővárosiak több mint fele szeretne kétszázötvenezer forintot meghaladó összeget kézhez kapni, addig az ország többi részén szerényebbek az igények, a válaszadók mindössze 38 százaléka lenne elégedetlen ennél alacsonyabb fizetéssel.

A kutatásból az is kiderül, hogy a 26 év alattiak többsége nem támaszt irreális elvárásokat: mind­össze három százalékuk látja úgy, hogy keresetének meg kell haladnia a négyszázezer forintot, és kevesebb mint negyedük szerint valós elvárás a háromszázezer forint feletti kézhez kapott kereset. A legtöbben – végzettségtől függően – úgy látják, bérüknek át kell lépnie a kétszázezer forintot még akkor is, ha csak a középiskolai végzettségük van meg, míg a mérnöki vagy IT-területen tanulók vagy dolgozók háromszázezer forint körüli összeggel érnék be. E két területen a pályakezdők harmada is elkérné ezt az összeget.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, áprilisi adatai szerint a 25 év alatti fiatalok átlagkeresete bruttó 284 ezer forint, ez több mint százezer forinttal marad el az országos átlagtól. A nagyjából százkilencvenezer forintos nettó összeg jóval alacsonyabb az átlagosan kétszázötvenezres elvárásnál. Ugyanakkor a fiatalok többsége diákmunkában vagy alkalmi munkavállalóként dolgozik. Ez pedig többségében részmunkaidős foglalkoztatással jár, de a tapasztaltabb munkavállalókhoz képest jóval nagyobb arányban van jelen a minimálbér vagy a garantált bérminimum – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Mind Európában, mind Magyarországon a fia­talok közül vesztették el legtöbben a munkájukat. A fiatalok foglalkoztatásának visszaesése idehaza ugyan alacsonyabb, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában, ugyanakkor a felmérések egybehangzóan azt mutatják, valamilyen formában mintegy negyedüket érintette a járvány és az elrendelt korlátozó intézkedések. A Zyntern.com májusi felmérése szerint a fiatalok 27 százaléka vesztette el állását a koronavírus-járvány miatt. A végzettségük szerint a legtöbb állás nélkül maradt fiatal bölcsész, szakmunkás vagy gazdasági végzettségű. A legkevésbé – hasonlóan az idősebb korosztályhoz – a mérnöki és IT-területeket érintette a járvány – írja a lap.

Borítókép: illusztráció