Jól teljesített a magyar rendszer uniós összehasonlításban

Miközben számos uniós tagállamban a járvány miatt a megszokottnál jóval kevesebb támogatási kérelmet tudtak leadni a gazdálkodók, Magyarországon ez a folyamat zökkenőmentesen zajlott le.

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő mennyiségű egységes támogatási kérelmet adtak be a veszélyhelyzet idején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) munkatársai – tájékoztatta a Világgazdaságot a köztestület. A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt számos európai ország kérte a benyújtási határidő eltolását, míg Magyarország vállalta, hogy – a támogatások mielőbbi kifizetését célozva – tartja az előzetesen meghatározott dátumot. A halasztás mellett döntött országok részeredményei alapján Angliában a tavalyi kérelmek számának alig 88 százaléka, Franciaországban 73 százaléka, Ausztriában és Portugáliában 60 százaléka, míg Lengyelországban közel 40 százaléka érkezett be. Ezekben az országokban később juthatnak hozzá a pénzükhöz a termelők.

A kamara tájékoztatása szerint tisztában voltak a kései leadások velejárójával, és úgy vélték, különösen az idei helyzetben nem kockáztathatták, hogy több százmilliárd forintnyi támogatáshoz ne, vagy beláthatatlan késéssel jussanak hozzá magyar gazdák tízezrei.

A köztestület közreműködésével 2020-ban 113 446 támogatásigénylés történt meg. Ezzel százezernél több magyar gazda juthat hozzá időben összességében több százmilliárd forintnyi támogatáshoz. Magyarországon a gazdálkodók a május 15-i határidőre be tudták adni a mintegy 450 milliárd forintos agrártámogatás lehívásához szükséges egységes kérelmeket.

A Magyar Államkincstár (MÁK) idén is előzetesen ellenőrizte a benyújtott egységes kérelmeket, és az ügyfélkapun keresztül értesítette a gazdálkodókat, meghatalmazottjaikat vagy a kamarai falugazdászokat, ha a kérelem hibát, hiányosságot tartalmaz. A termelőknek 2020. június 19-ig volt lehetőségük arra, hogy a MÁK által jelzett problémákat orvosolják, és ezzel elkerüljék a támogatás csökkentését vagy az esetleges szankciókat. Szankciómentesen kizárólag az értesítésben foglalt hibákon módosíthattak.