ITM: a kereskedelem a nehezített körülmények között sikerrel bizonyított

Az óriási terhet, amelyet a járvány az ágazatban dolgozókra rakott, bővülő foglalkoztatás mellett sikerült kezelni – mondta Cseresnyés Péter államtitkár.

A kereskedelem a koronavírus-járvány első hulláma idején sikerrel bizonyított, megfelelt annak a felelősségnek, amely rá hárult a lakosság ellátásbiztonságának fenntartásában – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a 16. Európai Kereskedelem Napja alkalmából tartott online díjátadón csütörtökön Budapesten.

Cseresnyés Péter, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a díjátadón kiemelte: a kereskedelem a nehéz helyzetben április óta 13 ezerrel több embert foglalkoztat, mint előtte. Az óriási terhet, amelyet a járvány az ágazatban dolgozókra rakott, bővülő foglalkoztatás mellett sikerült kezelni – mondta, hozzátéve: a kiemelkedő teljesítményért külön köszönet illeti a kereskedelemben dolgozókat.

A járványügyi helyzet miatt rendhagyó, online rendezvényen adták át a szakma legrangosabb elismeréseit, a Klauzál Gábor Elismerő Okleveleket és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjakat.

Cseresnyés Péter kifejtette: február óta a járvány miatt a kereskedőknek is nehezített körülmények között kellett dolgozniuk. A nehézségek között említette a folyamatos „higiéniai hadviselést”, az egyéni védőeszköz-használat és az üzletlátogatási szabályok betartását és betartatását, amelyekkel jelentős lépéseket tettek a vírus elleni küzdelemben. Hozzátette: ismét kezelniük kell a járvány sokkal kiterjedtebb, talán hosszabb második hullámát. Mint mondta, a kereskedelem minden bizonnyal már „rutinos vizsgázóként” fogadja az újabb kihívásokat, ellátási zavarokról sem hallani, az általános maszkviselést pedig a korábbinál szigorúbb szabályozás támogatja.

Krisán László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) társelnöke kijelentette: kötelező azokat az embereket kiemelni, akik a legtöbbet tesznek a zökkenőmentes ügymenetért. Több mint 500 ezer dolgozóval a legnagyobb foglalkoztató a kereskedelem, a GDP-hez több mint 10 százalékkal járul hozzá, a forgalom évről-évre rekordokat dönt. A járvány okozta gazdasági helyzet alapján azonban ez az év „nagyon nem normális év” – mondta, hozzátéve, hogy a tavalyi 1200 milliárd forintos forgalmat szeretnék szinten tartani.

Elmondta, a korábban tapasztalt előrehozott vásárlások ideiglenes jellegűek voltak, a nem-élelmiszer szegmens az ágazaton belül komolyan megtorpant, és úgy véli, hogy a járvány második hulláma is ki fog hatni a kereskedelemre. Reményét fejezte ki, hogy az első hullámban alkalmazott intézkedéseket nem vezetik be most.

Szerinte a cégek tulajdonosai nem tudják kitermelni a minimálbér-növekmény igényeket, amelyeket az érdekképviseletek javasolnak. Aláhúzta: 10 százalék feletti minimálbér-emelésről nem lehet beszélni akkor, amikor a tavalyi forgalom is alig tartható.

Az Európai Kereskedelem Napja 16 év alatt a kereskedelmi szakma legrangosabb fórumává nőtte ki magát. A szakma napján a VOSZ és a kereskedelmi társszövetségek így az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az OKSZ, az MBSZ és az MKIK a figyelem középpontjába állítják a kereskedelemben nap, mint nap tevékenykedő több mint félmillió embert.