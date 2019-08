Havonta nyolcvannégymilliárdot dugnak az automatákba

Nagyjából 600 olyan készülékről lehet szó az országban, amely nemcsak kiadja, hanem be is fogadja a bankjegyeket.

Az idei első negyedévben már a 13 százalékát tette ki a készpénzfelvételeknek a banki pénzpontokba befizetett összeg. A bankok számára tetemes költségcsökkenés, ha a pénzkezelés zömét az automatákra bízhatják a fiókokban dolgozó ügyintézők helyett – hívja fel a figyelmet a Világgazdaság cikke.

Száz alkalomból ötször már nem azért látogatja meg a magyar bankkártya-tulajdonos a pénzpontokat (ATM), hogy készpénzt vegyen fel, hanem hogy befizessen

– derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból.

Az idei első negyedévben 1,425 millió befizetési tranzakciót regisztráltak a bankok, míg egy évvel ezelőtt még 890 ezernél kevesebbet, a növekedés 60 százalék feletti. E szolgáltatási irány növekedésének dinamikája abból is látszik, hogy 2017 vége óta nem nő a készpénzfelvételek száma.

A készpénzbefizetésre is alkalmas pénzpontok számáról a jegybank egyelőre nem közöl nyilvántartást, így csak a pénzintézeti jelzések alapján tudható, hogy hány ilyen automata üzemel Magyarországon.

A Pénzcentrum korábbi összevetése szerint nagyjából 600 ilyen készülékről lehet szó, de a számuk hónapról hónapra nő. A telepítésben az OTP és a K&H áll a legjobban – a legnagyobb kereskedelmi banknak augusztus elején 222, a K&H-nak 216 készpénzbefizetésre alkalmas pénzpontja üzemelt, míg a dobogó harmadik helyére az Erste állhatott fel, amely a fiókhálózatának ATM-jeit már alkalmassá tette befizetésre, vagyis a számuk már száz felett jár.

Szép számú pénzbefizetésre alkalmas készüléke van az UniCreditnek, és nagymértékben fejleszt a CIB is. Mivel a Magyarországon működő 5063 pénzpont 12 százalékán fizethető be pénz, már a tranzakciószám is megsüvegelendő,

ám ennél is meglepőbb, hogy az így befizetett összeg gyorsabban nő, mint a tranzakciók száma:

az értéke az idei első három hónapban 251,6 milliárd (havonta átlagosan majdnem 84 milliárd) forint volt.