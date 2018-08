Hatalmasat ugrott az online jegyértékesítés

Brutális számokat hozott a 2017 végén bejelentett vasúti rezsicsökkentés a MÁV-nak. Az automatás jegyeladások március végéig közel a negyedükkel ugrottak meg, az online értékesítés pedig kis híján megduplázódott éves alapon.

Az idei első negyedévben 34,6 millió belföldi útra váltottak jegyet a MÁV-START-nál, ez 1,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – tájékoztatta a Világgazdaságot a társaság. Az igazi nagy eredmény nem is itt, hanem az automatás és az online vásárlások alakulásában látszik. Előzménye, hogy az állami vasút személyszállítással foglalkozó leánya a tavaly december 10-i menetrendváltástól újabb kedvezményeket vezetett be az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlásokhoz.

Az akciót a fejlesztési minisztérium is támogatta, így

a jegyautomatás tranzakciókra 5 százalékos, az otthon nyomtatott vagy mobileszközön bemutatott menetjegyekre 10 százalékos engedményt állapítottak meg.

A statisztika azt mutatja, hogy a vasúti rezsicsökkentés néhány hónap leforgása alatt is kiugró eredményeket produkált. A jegykiadó automatákon 2018 első három hónapjában mintegy 1,5 millió vásárlást bonyolítottak le, ez 22 százalékkal haladja meg a 2017-es év hasonló adatait. Az online értékesítés még látványosabban lőtt ki: januártól márciusig 740 ezernél is több ilyen vásárlást regisztráltak, ez 76 százalékos növekedés éves alapon. A papírspórolás szempontjából külön jó hír, hogy 660 ezer vásárlásnál e-vonatjegyet választott az utazóközönség, vagyis nem történt nyomtatás. Ez a szám az előző évinek több mint a duplája, a növekedés mértéke 120 százalékos. „Nemcsak azok váltottak e-vonatjegyre, akik eddig is online vásároltak, hanem olyanok is, akik eddig nem interneten intézték a vonatjegyüket” – jegyezte meg a társaság.

