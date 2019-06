Egyre több diák tölti munkával a nyári szünetet

A diákok egyre nagyobb aránya dolgozik, de a merítés szűkül, mert ahogyan csökken a felsőoktatásban részt vevők száma, úgy esik a diákmunkára jogosultaké is.

Akár 50 százalékkal is megnő a dolgozni vágyó diákok száma nyáron az Y Generáció Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint, de a Világgazdaság által megkérdezett iskolaszövetkezetek legalább 20-25 százalékos emelkedésről számoltak be. „Országosan havonta átlagosan négyezer diáknak kínálunk munkát, de nyáron havonta legalább 30 százalékkal, azaz csaknem hatezerre nő a számuk” – közölte lapunkkal Pataki Zoltán, az EuDiákok Iskolaszövetkezet elnöke. A céges megrendelések számának 20-25 százalékos emelkedéséről számol be a Mind-Diák Szövetkezet vezetője, szerinte a bővülés hátterében a szezonális munkák, a szabadságok miatt egyes részfeladatok kiszervezése, valamint a munkaerőpiaci változások állnak.

A munkaerőhiány növekedése új lehetőségeket nyit a diákoknak, mert az alkalmazásuk még mindig az egyik legrugalmasabb és legkézenfekvőbb megoldás. A cégek zöme iskolaszövetkezetet bíz meg a diákmunka szervezésével.

Az iskolaszövetkezeti tagok szociálisadó-mentességet élveznek. Jókora költséget és sok adminisztrációt spórolhat meg a vállalkozás, ha iskolaszövetkezeten keresztül alkalmaz diákot, és a megbízás után számlát kap, amelyet el is számolhat, így nem a bérköltségében jelennek meg a diákok foglalkoztatásának kiadásai

– mondta a Világgazdaságnak Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője.

Óránként átlagosan 1000-1300 forintot keresnek a tanulók.

Borítóképünkön egy diákmunkás logisztikai feladatokat intéz egy nyíregyházai üzemben