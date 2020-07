Egyre jobban szeretik a magyarok a kézműves söröket

Egyre jelentősebb a magyar kézműves sörök jelenléte a piacon – mondta a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára pénteken Kápolnásnyéken a Belatiny Sörmanufaktúra avatásán.

Rákossy Balázs egy kutatás eredményét ismertetve azt mondta: a kézműves sörök iránti kereslet az elmúlt 10-15 évben jelentősen megnövekedett Magyarországon, a 26-39 év közti, felsőfokú végzettségű férfiak és nők fogyasztják ezeket leginkább.

Úgy fogalmazott: a magyar sörkultúra erősödése a nagyipari, prémium és minőségi kézműves söröknek egyaránt köszönhető. A járvány kitörése előtt Magyarországon több mint 6,2 millió hektoliter sör fogyott évente, melyből egyre nagyobb mennyiséget foglaltak el a kisüzemi sörök – mutatott rá.

Kiemelte:

az alternatív sörfőzdék elterjedése annak is köszönhető, hogy a kormány igyekezett mindent megtenni a házi sörfőzés legális kereteinek biztosítására, miközben az adócsökkentéssel is igyekezett vonzóvá tenni a tevékenységet a termelők számára.

Bevezették azt, hogy a vendéglátóhelyeken legalább 20 százaléknyi kisüzemi csapolt sört kelljen tartani a terméklistán, a jövedéki adókedvezmény pedig 200 ezer hektoliteres termelésig speciális, kedvező adózást tesz lehetővé – mondta Rákossy Balázs.

Ismertette: a meghatározó 30 magyar kézműves sörfőzde összességében több mint háromszorosára növelte árbevételét az elmúlt években. Hozzátette: bár a hárommilliárd forintos árbevételük mindössze két százalékát adja a nagy multinacionális gyártókénak, néhány éve ez az arány csak 0,2 százalék volt.

Az államtitkár arról is beszélt:

az élelmiszeriparon belül egyre jelentősebb a söripar.

A koronavírus-járványt megelőzően a forgalmi adóból a söripar befizetései 25 százalékkal 26,8 milliárd forintra nőttek, az adók és a járulékok pedig összesen 77 milliárd forinttal járultak hozzá a költségvetés finanszírozásához.

Levélben köszöntötte az avatóünnepség résztvevőit Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, hogy a régiótól történelmileg sem idegen a sörfőzés kultúrája. Emlékeztetett arra, hogy Vál a Dreher-család egykori birtoka volt, de több mint fél évszázadon keresztül a martonvásári kastélynak is a Dreherek voltak a tulajdonosai. Az általuk képviselt sörfőzés hagyománya tovább él a térségben, Martonvásáron és Etyeken is működik egy-egy kiváló sörmanufaktúra, melyhez Kápolnásnyék is csatlakozik – emelte ki.

Titonelli Péter, a Belatiny Sörmanufaktúra ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a mintegy félmilliárd forintos beruházás 45 százalékos Ginop-forrás (Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program) igénybevételével épült. A 400 négyzetméteres épületben éves szinten körülbelül 400 ezer liter sört tudnak előállítani, és hatféle sört gyártanak majd.