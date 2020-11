Az ipar kezdi kiheverni az első hullám sokkját

Az ipar kezdi kiheverni a koronavírus-járvány első hullámának sokkját – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára hétfőn az M1-en.

György László hangsúlyozta: Magyarországon a gazdaság újraiparosítása zajlik, ezért tudott az ipar a tavalyi magas bázis ellenére is idén szeptemberben 2,2 százalékkal bővülni az előző év azonos hónapjához képest. Mint mondta, jelenleg a legjobb eredményeket az ország hagyományos iparágai, így a járműipar, a védelemipar, az egészségipar, az élelmiszeripar, valamint a kreatívipar hozzák. A kormány most ezekbe az iparágakba fektet jelentős beruházásösztönző támogatásokat, emellett támogat bármely iparágból érkező, kapacitásbővítésre vonatkozó lehetőséget is.

Hozzátette:

2021 januárjától a jövő iparágaiba, az adatalapú gazdaságba, a mesterséges intelligencia alapú termelésbe és a szuper számítógépekkel kapcsolatos kapacitások növelésébe fektet a kormány.

Magyarország, a világban egyedülálló módon, jelenleg arra törekszik, hogy az új kapacitások létrejöttét támogassa – mondta György László. Emlékeztetett, hogy az elkövetkező 2-3 évben 4 ezer milliárd forintnyi ipari kapacitást bővítő beruházás valósul meg a gazdaságban, és a veszélyhelyzet kihirdetése óta több mint 800 milliárd forintnyi beruházási támogatásról döntött a kormány annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, és a már meglevők megerősödjenek.