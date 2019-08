Az évtized második legalacsonyabb körtetermése várható Európában

A terméscsökkenés hátterében a tavalyi hőség áll, valamint az, hogy az elmúlt évi nagy termés jelentősen terhelte a fákat, amely idén gyenge virágzással járt.

Az idén az átlagos évekhez képest akár 20-25 százalékkal is kevesebb, mintegy 25 ezer tonna lehet a belföldi körtetermés az előzetes adatok alapján, a minőség megfelelőnek ígérkezik – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből.

A NAK szerdai közleménye szerint Magyarországon a sokéves termésmennyiség átlagosan 33 ezer tonnát tesz ki. Az Alma-Körte Világszövetség (WAPA) adatai alapján Európában körtéből 2 millió tonna körül teremhet az idén, ami 14 százalékos csökkenést jelent tavalyhoz képest. A jelentés szerint Spanyolország kivételével minden meghatározó termelő országban visszaeséssel számolnak, így körtéből az évtized második legalacsonyabb termése várható a kontinensen.

A terméscsökkenés hátterében a tavalyi hőség áll, valamint az, hogy az elmúlt évi nagy termés jelentősen terhelte a fákat, amely idén gyenge virágzással járt. A csapadékos időjárás miatt pedig mintegy két héttel csúszik a körte betakarítása – tette hozzá a NAK.

Az agrárkamara kiemelte, hogy a körtefajták érési ideje júliustól október végéig tart. A július, augusztus hónapban érő fajtákat nyári körtéknek nevezik, azok hosszú idejű tárolásra nem alkalmasak, általában frissen fogyasztják. Ilyen többek között a Vilmos körte is, amelynek szedése már zajlik. A körteültetvények jelentős részén elsősorban őszi fajtákat termesztenek, így a gazdaságilag jelentős körtefajták zömét ősszel takarítják be. Belföldön a körték közül a legnagyobb területen Bosc kobak fajtát termesztenek, amely mellett a Conferance és a Hardy vajkörték is kedveltek a piacon. Ezek szeptember közepétől októberig érnek és 2-2,5 hónapon keresztül tárolhatók.

A termesztőterület évről évre csökken: míg 2017-ben 2342 hektáron, tavaly 2270 hektáron volt körteültetvény, idén 2264 hektáron termesztik a gyümölcsöt a területalapú támogatások adatai szerint. A fő termesztőkörzetek Magyarországon az Alpokalján, a Bodrogközben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találhatók.