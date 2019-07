Autót is vehetünk a babaváró hitelből

Az ügyfelek csaknem 90 százaléka a legmagasabb, tízmilliós hitelösszeget célozza meg.

A legtöbben ingatlanvásárláshoz használnák fel az igényelt összeget, de sokan autót vennének a pénzből, s akad, aki a Magyar Állampapír Pluszba forgatná a támogatást – írja a vg.hu.

Már bőven túl van a tízezer kérelmen a babaváró támogatás a kereskedelmi bankokban,

egyedül az OTP-nél a múlt hét végéig több mint ötezer igénylést adtak le.

A befogadott kérelmek száma a szektor egészében négyezer körül lehet. A pénzintézetek értékelése szerint az első napokban érthető volt a felpörgés az igénybeadásoknál, hiszen nagyon sok család hetek óta készült arra, hogy július elsejétől igényelhető a támogatás. Később kiegyensúlyozottabb, de tartós lesz a kereslet, a CIB Bank például – amely csak a múlt hét végétől kínálja – arra számít, hogy az év hátralévő részében a babaváró hitel adja a lakossági hitelpiaci új kihelyezések ötödét. A fentiek nyomán meglepő volt, hogy a Bank360 alkuszcég közleményében már temette a konstrukciót, mondván, az első napok rohama után igencsak visszaesett az érdeklődés iránta.

Az igénylés első szakaszát nehezítette, hogy a részletszabályok egy része csak az utolsó napokban vált ismertté, és az is kiderült, hogy a bankok mellett például az igazolást kiadó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kirendeltségei sem egységes igazolásokat bocsátottak ki.

Pénzintézeti vezetők szerint az első napokban felmerült problémák orvoslásában nem állnak rosszabbul a bankok és az államigazgatás képviselői, mint például a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolt hiteltermékek bevezetésekor.

Természetesen az ügyfelek edukációjában is van mit tenni. Erre utal, hogy sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóban (JTM) például egy hitelkártyakeret nagyon nagy mértékben esik latba, és olvashattunk olyan cikket is, amely azt nehezményezte, hogy a jegybank által megkövetelt mutatóba a bank képes volt a három hónap múlva lejáró hiteltörlesztést is beleszámolni. A szabályok és a szabad felhasználású jelleg miatt arra nincs mód, hogy a babaváróból közvetlenül lehessen korábbi hitelt kiváltani, így viszont a meglévő, kiváltandó kölcsön törlesztője is beleszámít a JTM-be.

Borítókép: illusztráció

