A tanulókra összpontosít a pénzügyi tudatosságot javító stratégia

Elsősorban a tanulókra koncentrál a pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégia a kormány által már elfogadott első kétéves cselekvési terve, ugyanakkor a programokkal a felnőtt lakosságot is meg kívánják szólítani – mondta Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztatón Budapesten, pénteken.

Kiemelte: a 2018-ra és 2019-re vonatkozó cselekvési terv a nagy ívű, hét évre szóló stratégiát aprópénzre váltja, határidőket és felelősöket állít a programsorozat céljai mellé.

A pénzügyi tudatosság javítása Magyarországon jó a családoknak, a pénzügyi szolgáltatóknak és az egész nemzetgazdaságnak is

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Ha a lakosság okos pénzügyi döntéseket hoz, összehasonlítja a különféle termékeket, az a pénzügyi szolgáltatókat arra ösztönzi, hogy versengjenek, az ügyfelek igényeihez szabják az ajánlataikat – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár.

Egyelőre Magyarországon a családok mindössze 25 százaléka állít össze büdzsé-tervezetet, miközben Nyugat-Európában ez az arány 70 százalék körüli – jegyezte meg Balogh László.

Fontos lenne továbbá az is, hogy minél többen lehetőségükhöz mérten tegyenek félre pénzt, és megtakarításaikhoz megfelelő hozamot nyújtó konstrukciót válasszanak

– ecsetelte a PM szakpolitikusa. Az OECD felmérése alapján Magyarországon mindössze a lakosság 16 százaléka válogat a termékek közül, hasonlítja össze a lehetőségeket.

A pénzügyi termékek behálózzák az emberek életét, egyben kitűnő lehetőségeket, de veszélyes csapdákat is jelentenek

– jelezte Balogh László.

Balogh László a cselekvési terv kulcsfontosságú elemének nevezte, hogy a nemzeti alaptantervbe bekerüljön a pénzügyi tudatosság oktatása. Az ismeretanyag átadásának élményalapúnak kell lennie – hangsúlyozta utalva arra, hogy a pedagógusok képzése is fontos feladat.

A felnőtt lakosság elérésének az egyik módja szerinte az, ha a diákok hazaviszik a tudást – tette hozzá utalva arra, hogy más csatornákon, például médiakampányokkal és tájékoztató anyagokkal is készülnek az aktív korúak megszólítására.

Az államtitkár arra is kitért, az Okosan a pénzzel nevű hétéves stratégia végrehajtása már megkezdődött, tavaly szeptembertől a szakgimnáziumokban a pénzügyi ismeretek már bekerültek a tananyagba. Úgy fogalmazott, hogy a visszajelzések a témában rendkívül pozitívak.

Balogh László utalt arra is, hogy a stratégia keretében 60 ezer POS-terminál kihelyezését támogatja a kormány, amelyek felét már telepítették is. Hozzátette azt is, hogy a Pénz7 című eseménysorozat keretében 200 ezer diák vett részt speciális előadásokon a pénzügyek témájában, ami európai szinten kiemelkedő eredmény.