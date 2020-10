A fővárosi agglomerációban ingázással együtt is megéri lakást venni

A kertes házak iránt folyamatosan nő a kereslet.

A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri lakást venni, mint Budapest frekventált kerületeiben az OTP Ingatlanpont szakértői szerint.

Míg Budapest legdrágább belvárosában, az V. kerületben átlagosan 985 ezer forint négyzetméterárral lehet számolni 2019-es adatok szerint, addig az agglomerációs városok közül a legdrágábban, Biatorbágyon az átlag négyzetméterár csupán 556 ezer forint.

Az agglomerációba költözőknek azonban a fővárosba történő ingázás esetén a közlekedés pluszköltségeivel is számolniuk kell – írták közleményükben.

Az elemzésben példaként egy 50 négyzetméteres XIII. kerületi lakás és egy 80 négyzetméteres zsámbéki ingatlan paramétereit hasonlították össze. Az 50 négyzetméteres budapesti lakás átlagára tavaly négyzetméterre bontva 692 ezer forint volt, míg a csak busszal megközelíthető Zsámbékon található 80 négyzetméteres háznál a négyzetméterenkénti átlagár 350 ezer forint.

A számítások szerint a zsámbéki ház ára az autós ingázással megnövelt költséggel együtt nyolc év alatt érné el a XIII. kerületi lakások átlagárát.

Az olcsóbb agglomerációs települések közé tartozik Szigetszentmiklós is, ahol egy ingatlan ára az ingázási költségekkel együtt 7 év alatt érné el egy XIII. kerületi lakás árát. Az ennél drágább Érd, Vác vagy Gödöllő esetében már csak 3-4 évig élvezhetnének költségelőnyt az autós ingázók.

Az autózás mellett az ingázók számára alternatívát jelenthetnek a kötöttpályás közlekedési lehetőségek: a HÉV vagy a vasút.

A közlemény szerint a jelenlegi költségszinten számolva a szigetszentmiklósi lakhatás a lakástól egy XIII. kerületi munkahelyig tömegközlekedéssel ingázva 42 évig lehet olcsóbb annál, mintha egy munkahelyhez közeli lakást vásároltak volna és csupán BKK-bérlettel utaznának.

Megjegyezték, hogy Dunakeszin – a tavaly mért átlagos 511 ezer forintos négyzetméterárak miatt – sem az autót, sem a tömegközlekedést használva nincs költségelőny a főváros XIII. kerületéhez képest.

Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a kertes házak iránt folyamatosan nő a kereslet, és a magas budapesti ingatlanárak miatt vélhetően továbbra is vonzó célpont marad az agglomeráció, ahol elképzelhető egy ideig a fővárosit is meghaladó ütemű drágulás.