A Földművesek Napját ünnepelték Ócsán

A mai mezőgazdasági munka már csak részben azonos az egykori tevékenységekkel.

Az agrárium mind dinamikusabb technikai, technológiai fejlődése ellenére a mezőgazdaságot ma is hasonló kihívások foglalkoztatják, mint Nagyatádi Szabó István idejében – fogalmazott Feldman Zsolt, a IV. Földművesek Napja ünnepi rendezvényen, Ócsán.

A Nagyatádi Szabó István egykori földművelésügyi miniszter születésnapjához kötött eseményen az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a mintegy száz évvel ezelőtt élt politikus munkásságát méltatva úgy fogalmazott, hogy az ünneplés lehetőséget ad a földművesek munkájának méltó megemlékezésére.

Mint mondta, Nagyatádi Szabó István miniszterségéhez több olyan, az ágazatot lényegében meghatározó feladat kötődik, amellyel ma is meg kell birkózni.

Ilyennek nevezte a földreformot, az öntözéssel, fásítással kapcsolatos elképzeléseket és teendőket, amelyek jelenleg is az agrárkormányzat tevékenységének középpontjában állnak.

Példaként említette, hogy a birtokpolitikában – az osztatlan közös földtulajdon felszámolásával – 30 éves lemaradást kell rendezni. Az öntözés szükségességének felismerésével olyan évtizedes gyakorlatot szükséges átfordítani, amely a víz elvezetésére fókuszált és nem arra, hogy a csapadékot megtartsuk és hasznosítsuk az agráriumban.

Az államtitkár az erdősítéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy mint ahogyan Nagyatádi Szabó István az Alföld erdősítéséért állt ki, addig az Agrárminisztériumnak most az országfásítási program végigviteléért kell dolgoznia, amelyben a gazdálkodókat, az állami intézményeket, az önkormányzatokat, a civil szervezeteket abban erősíti, hogy a szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas földeket fásítással érdemes hasznosítani.

Tisztelettel adózunk azon gazdálkodók előtt, akik ahogyan korábban is, a mögöttünk lévő fél évben is biztosították valamennyiünk számára az élelmiszert, ellátták nem csak a hazai lakosságot, de exportra is jutott a magyar termékekből. Miközben az ősök előtt tisztelgünk, érdemes megemlíteni, hogy a mai mezőgazdasági munka már csak részben azonos az egykori tevékenységekkel.

Ma más körülmények között, például drónokkal, GPS-el és más, a fizikai munkát lényegesen megkönnyítő eszközökkel dolgozhatnak a mezőgazdaságban. És éppen ez az, amivel a mai tizen- huszonéveseket meg lehet győzni és el lehet csábítani ehhez az ágazathoz.

Ma már a korábbiakhoz képest jóval sokrétűbb tudás kell ahhoz, hogy eredményes, jövedelmező gazdálkodást tudjon folytatni: nem elég az erő, a fizikai munka, az évszázados tapasztalat, a XXI. században a föld mellett a gépekhez, a növényvédelemhez, az informatikához is kell érteni.

Az Agrárminisztérium pedig ezt a munkát segíti, a támogatásokkal biztosítja a gazdaság folyamatos működését – mondta Feldman Zsolt.